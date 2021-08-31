Как столица Афганистана возвращается к жизни: репортаж ФАН из Кабула

Многочисленные продуктовые лавки, оживленное автомобильное движение и снующие по улицам люди. Кабул словно не замечает масштабных изменений, которые претерпела жизнь в Афганистане в последние несколько недель.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Кирилл Романовский рассказывает, как обстоят дела в афганской столице после перехода власти в руки «Талибана»1 (запрещен в РФ).

С момента падения Кабула прошло немногим больше пары недель. 15 августа боевики радикальной группировки вплотную подошли к ключевому административному центру Афганистана — последнему, который оставался вне их контроля. Столица сдалась без боя: прозападный президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал за рубеж. А следом за ним — военнослужащие зарубежных стран, в том числе и США, которые оставались на территории республики в последние 20 лет.

Федеральное агентство новостей /

Спешная эвакуация американцев, которую многие напрямую называют бегством, стоила жизней десяткам афганцев, ринувшихся штурмовать международный аэропорт имени Хамида Карзая в надежде на то, что Штаты помогут им покинуть страну. 26 августа в воздушной гавани произошел теракт, ответственность за который взяло на себя «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Результат — порядка 200 погибших, среди которых и американские военные, а затем и ракетные удары США по жилым районам Кабула якобы в отместку террористам.

Впрочем, сейчас жизнь в афганской столице словно возвращается в прежнее русло. На улицах снова играют дети, а торговцы громко зазывают покупателей в свои лавки. В Кабуле уже работают банки — пусть и с временным лимитом на снятие наличных в 200 долларов.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

Все это — немое свидетельство того, что шок от событий последних недель постепенно проходит. Забывают люди и об оставивших их чиновниках, а над городом развеваются установленные талибами белые флаги.

Сейчас мирные жители, оставшиеся в стране, могут рассчитывать только на защиту группировки. Угроза новых атак по-прежнему сохраняется — причем как со стороны ИГ, так и от США. Однако фактически единственное, что напоминает о ней — дежурящие на улицах отряды «Талибана» да блокпосты, раскинувшиеся по всей территории города.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

Кабул просыпается и возвращается к жизни. Прохожие приветливо улыбаются, видя российских журналистов. Народ Афганистана, перенесший множество лишений, продолжает верить в лучшее, несмотря ни на что.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

1 Организация запрещена на территории РФ.