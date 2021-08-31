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«Летающий» унитаз проломил капот припаркованной «Лады» в Мурино

  /   Обновлено: 31 августа 2021 15:59
Происшествия
«Летающий» унитаз проломил капот припаркованной «Лады» в Мурино
администрация-мурино.рф  /  Муниципальное образование «Мурино»

Санкт-Петербург, 31 августа. Злоумышленник выбросил старый унитаз из окна в Мурино, в результате чего сантехника приземлилась прямо на капот отечественной легковушки.

Машина получила серьезные повреждения. Установить личность злоумышленника пока не удалось. Также неизвестно, обратили ли на инцидент внимание сотрудники правоохранительных органов.

«Когда вам на голову сбросят, тогда и поржете. Таких ушлепков нужно вычислять и бить сильно и больно», — возмутились комментаторы под постом, опубликованным в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на Воронцовском бульваре в Мурино. Пока неясно, почему владелец унитаза именно таким способом решил избавиться от него.

Ранее уголовное дело возбудили против медсестры из Калининграда, которая сливала вакцину от коронавируса в унитаз.

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унитаз мурино воронцовский бульвар
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