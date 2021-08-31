Режиссер Копылов предложил создать в России передвижные кинотеатры на базе КамАЗов

Санкт-Петербург, 31 августа. Передвижные кинотеатры на базе КамАЗов можно создать в России для показов кинолент из так называемой второй лиги, заявил режиссер Игорь Копылов.

В ходе организованной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции режиссер художественного фильма «Небо» о российских летчиках в Сирии рассказал о съемках картины, а также поделился своим видением ситуации с кинопрокатом в России.

Копылов заявил, что в стране необходимо создавать вторую лигу, которая позволила бы искать талантливых людей для отечественного кино. Он с сожалением отметил, что сегодня из Петербурга активно уезжают перспективные актеры.

«Мы могли бы жить, как вторая лига, которая бы взращивала талантливых людей. Но дальше возникает момент проката», — заявил он.

Копылов считает, что решить проблему можно с помощью создания передвижных кинотеатров. Он отметил, что сейчас создается достаточно много фильмов, но до зрителя они так и не доходят.

«Можно начать с 1000 КамАЗов, которые являлись бы передвижным кинотеатром, где было бы 5 стульев, кофейный аппарат, водитель, там сидят девочка и мальчик, которые показывают сделанное кино», — объяснил он.

Режиссер подчеркнул, что такие кинотеатры могли бы летом колесить по всей стране и устраивать бесплатные показы для местных жителей в разных городах.

Ранее Копылов объяснил, почему попасть в прокат очень сложно. По его словам, оказаться на рынке можно лишь формально, но количество копий и кинотеатров с показами будет маленьким из-за монополистов.