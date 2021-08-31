Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 17:01
17:01
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 31 августа, праздники, факты, люди
17:01
Общество
Объявлена дата выхода WIndows 11
17:00
Политика
Друзь уличил главу НАТО на Украине в подстрекательстве Киева к войне в Донбассе
16:59
Весь мир
В Панджшере возобновились столкновения талибов с ополченцами
16:58
Общество
Аэрофлот запустил в продажу билеты на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
16:55
Происшествия
Арестованную в Белоруссии россиянку Сапегу могут помиловать
16:54
Весь мир
Правительство Ливии обсудит 5 сентября спор между министром нефти и экс-главой ННК
16:53
Общество
Ленинградский зоопарк подготовит развлекательные мероприятия для школьников 1 сентября
16:52
Политика
Трамп потребовал от Байдена принести извинения американцам за Афганистан
16:51
Происшествия
Заминированный беспилотник атаковал аэропорт на юге Саудовской Аравии
Все новости

Режиссер Копылов предложил создать в России передвижные кинотеатры на базе КамАЗов

  /   Обновлено: 31 августа 2021 15:56
Общество
Режиссер Копылов предложил создать в России передвижные кинотеатры на базе КамАЗов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 31 августа. Передвижные кинотеатры на базе КамАЗов можно создать в России для показов кинолент из так называемой второй лиги, заявил режиссер Игорь Копылов.

В ходе организованной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции режиссер художественного фильма «Небо» о российских летчиках в Сирии рассказал о съемках картины, а также поделился своим видением ситуации с кинопрокатом в России.

Копылов заявил, что в стране необходимо создавать вторую лигу, которая позволила бы искать талантливых людей для отечественного кино. Он с сожалением отметил, что сегодня из Петербурга активно уезжают перспективные актеры.

«Мы могли бы жить, как вторая лига, которая бы взращивала талантливых людей. Но дальше возникает момент проката», — заявил он.

Копылов считает, что решить проблему можно с помощью создания передвижных кинотеатров. Он отметил, что сейчас создается достаточно много фильмов, но до зрителя они так и не доходят.

«Можно начать с 1000 КамАЗов, которые являлись бы передвижным кинотеатром, где было бы 5 стульев, кофейный аппарат, водитель, там сидят девочка и мальчик, которые показывают сделанное кино», — объяснил он.

Режиссер подчеркнул, что такие кинотеатры могли бы летом колесить по всей стране и устраивать бесплатные показы для местных жителей в разных городах.

Ранее Копылов объяснил, почему попасть в прокат очень сложно. По его словам, оказаться на рынке можно лишь формально, но количество копий и кинотеатров с показами будет маленьким из-за монополистов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Режиссер Копылов предложил создать в России передвижные кинотеатры на базе КамАЗов
камаз кинопрокат копылов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru