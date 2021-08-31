Российской молодежи посоветовали не «играть» с кредитными картами

Москва, 31 августа. Преподаватель Московского государственного университета Елена Ведута рассказала, чем может обернуться бездумное пользование кредиткой.

Последнее время среди молодежи выросла популярность использования кредитных карт. Молодые люди все чаще начинает «обрастать» долгами, что является не лучшей перспективой, рассказала в интервью Общественной Службе Новостей заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Ведута.

Как отметила в комментарии изданию экономист, молодое поколение полагает, что живет в благополучном государстве капиталистического типа, поэтому люди думают, что всегда смогут погасить задолженность. Тем не менее, считает Ведута, лишний раз брать кредит не стоит, потому что риски оказаться без работы присутствуют постоянно.

Кредитные организации занимаются навязыванием своих услуг, потому что они пускают в оборот свои средства, напоминает эксперт. Если общая задолженность россиян будет расти, то это не будет способствовать росту экономики и станет отрицательным фактором для будущего.

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