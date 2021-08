Бриджет Риган исполнит роль Ядовитого Плюща в сериале «Бэтвумен»

Лос-Анджелес, 31 августа. Сериал «Бэтвумен» планирует вернуться на канал CW не только с новым сезоном, но и антагонистом. Ядовитый Плющ появится в исполнении актрисы Бриджет Риган.

Создатели сериала «Бэтвумен» готовятся ввести в сюжет третьего сезона Ядовитого Плюща — одного из классических антагонистов во вселенной Темного рыцаря. Роль исполнит звезда сериала «Легенда об искателе» Бриджет Риган. Актриса сообщила об этом в Instagram.

«Это будет весело», — заявила артистка.

Риган предстоит сыграть новую версию Плюща — в этом сериале ее персонажем станет Памела Айсли, бывшая студентка университета Готема, которая готовится к выпуску после учебы в ботаническом отделении. Неудачный эксперимент превратит героиню в злодейку. Премьера сезона запланирована на 13 октября.

Режиссер Кантемир Балагов завершил работу над пилотным эпизодом сериала The Last of Us. Постановщик поблагодарил создателей за возможность принять участие в амбициозном проекте от HBO.