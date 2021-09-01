На руку России: экономист назвала причины резкого подорожания газа в Европе

При нормальной погоде спрос на газ летом падает, особенно на импортный, поскольку Европа преимущественно отбирает в этот период газ из хранилищ. Но в этом году ситуация резко изменилась. Об этом ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Цена на газ растет

Стоимость газа на европейских рынках перешагнула отметку в 600 долларов за тысячу кубометров впервые в истории. При этом на прошлой неделе стоимость газа достигала пиковых значений на уровне 580 долларов за тысячу кубических метров. Но после значение снизилось почти на 100 долларов.

«Причина роста цен на газ в Европе — дефицит предложения при одновременном повышенном спросе, который связан преимущественно с аномально жаркой погодой на европейском континенте в июле и августе. В принципе, для европейского газового рынка летом это не типичная картина», — пояснила Наталья Мильчакова.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Как правило, заметила экономист, при нормальной погоде спрос на газ летом падает, особенно на импортный, поскольку Европа преимущественно отбирает в этот период газ из хранилищ. Но в этом году в европейских ПХГ к середине августа оставалось газа не так уж много: в среднем хранилища были заполнены всего на 40–45%, то есть менее чем на половину.

На руку России

«При этом «Газпром» пока не бронирует дополнительные транзитные мощности через Украину на 2022 год. Россия, безусловно, выигрывает от сложившейся ситуации — ведь высокие цены на углеводороды означают рост доходов бюджета и ФНБ, не говоря уже об аномально высоких ценах», — добавила Наталья Мильчакова.

Кроме того, подчеркнула эксперт, СПГ сейчас не конкурент. Поставки СПГ в Европу, в том числе из США, этим летом резко сократились, так как из-за аномальной жары, затронувшей и другие континенты, кроме Европы, у самих экспортеров СПГ растет спрос на газ, и они начали экспортировать меньше.

«Теперь Европа с нетерпением ждет запуска «Северного потока — 2», и, судя по слухам о том, что газопровод будет вот-вот пущен в эксплуатацию, которые ненадолго создали в середине августа резкие колебания цен на газ в Европе, европейцы очень рассчитывают на Россию и на новый газопровод, который позволит избежать дефицита газа», — рассказала Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей /

Она заметила, что возобновляемая энергетика, так же, как и этой зимой, опять дала сбой. Поэтому Европе требуется больше старого доброго природного газа. А обеспечить бесперебойные поставки этого вида топлива может только Россия через существующую инфраструктуру, ну и «Северный поток — 2» тоже на подходе.

В ходе торгов в понедельник цены на голубое топливо преодолели отметку в 590 долларов за тысячу кубометров.