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Сборная России по баскетболу узнала соперников в отборе к Кубку мира 2023 года
Спорт
Сборная России по баскетболу узнала соперников в отборе к Кубку мира 2023 года
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Москва, 31 августа. Сборная России по баскетболу сыграет с командами Италии, Нидерландов и Исландии на первом групповом этапе квалификационного турнира к Кубку мира 2023 года.

Каждая команда проведет три матча дома и три в гостях. Во вторую стадию квалификационного турнира выйдут три лучшие команды квартета. Все очки после первого этапа будут учитываться во втором. Жеребьевка финального турнира КМ-2023 пройдет весной 2022 года.

Ранее новичок московского ЦСКА Алексей Швед подтвердил, что больше не сыграет за национальную команду России. По словам баскетболиста, о своем решении он уведомил главного тренера команды Сергея Базаревича и главу Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.

Российские баскетболисты пропустили прошедшую в Токио Олимпиаду. Подопечные Базаревича в отборочных матчах проиграли командам Мексики и Германии и лишились шансов попасть на Игры-2020.

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спорт баскетбол базаревич
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