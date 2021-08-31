Сборная России по баскетболу узнала соперников в отборе к Кубку мира 2023 года

Москва, 31 августа. Сборная России по баскетболу сыграет с командами Италии, Нидерландов и Исландии на первом групповом этапе квалификационного турнира к Кубку мира 2023 года.

Каждая команда проведет три матча дома и три в гостях. Во вторую стадию квалификационного турнира выйдут три лучшие команды квартета. Все очки после первого этапа будут учитываться во втором. Жеребьевка финального турнира КМ-2023 пройдет весной 2022 года.

Ранее новичок московского ЦСКА Алексей Швед подтвердил, что больше не сыграет за национальную команду России. По словам баскетболиста, о своем решении он уведомил главного тренера команды Сергея Базаревича и главу Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.

Российские баскетболисты пропустили прошедшую в Токио Олимпиаду. Подопечные Базаревича в отборочных матчах проиграли командам Мексики и Германии и лишились шансов попасть на Игры-2020.