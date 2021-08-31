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Российская стюардесса взбудоражила подписчиков фото в прозрачном корсете
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Шоу-бизнес
Российская стюардесса взбудоражила подписчиков фото в прозрачном корсете
instagram.com  /  @alenastewardess

Санкт-Петербург, 31 августа. Известная российская бортпроводница Алена Глухова представила своим подписчикам кадры с откровенной фотосессии. На снимках она предстала в открытом прозрачном корсете.

Стюардесса получила широкую популярность благодаря многочисленным восторженным рассказам о своей профессии и личной жизни. Периодически она дает советы по красоте и уходу за собой. Некоторое время назад девушка рассказала о своих комплексах из-за груди. Сделать это она решила с помощью откровенной фотосессии.

На снимках сотрудница российской авиакомпании позирует в полупрозрачном черном корсете и классических брюках в тон. Образ она дополнила массивными украшениями и уложенными волосами.

«Я вчера подняла тему в блоге, из-за которой комплексовала больше десяти лет. Я ненавидела свою грудь. Я ее стеснялась, расстраивалась и плакала, когда примеряла белье», — поделилась своими переживаниями Глухова.

Стюардесса рассказала, что избавится от комплексов ей помог возлюбленный, который появился в ее жизни, несмотря на все недостатки, по ее мнению. Всех женщин, читающих пост, она призвала начать любить себя, даже если рядом не такого мужчины. Взбудораженные подписчики осыпали девушку комплиментами.

Ранее известная актриса Екатерина Шпица взбудоражила поклонников новым постом в Instagram. Звезда популярного сериала «Топи» выложила снимок отца-шахтера.

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стюардесса фигура глухова
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