Российская стюардесса взбудоражила подписчиков фото в прозрачном корсете

Санкт-Петербург, 31 августа. Известная российская бортпроводница Алена Глухова представила своим подписчикам кадры с откровенной фотосессии. На снимках она предстала в открытом прозрачном корсете.

Стюардесса получила широкую популярность благодаря многочисленным восторженным рассказам о своей профессии и личной жизни. Периодически она дает советы по красоте и уходу за собой. Некоторое время назад девушка рассказала о своих комплексах из-за груди. Сделать это она решила с помощью откровенной фотосессии.

На снимках сотрудница российской авиакомпании позирует в полупрозрачном черном корсете и классических брюках в тон. Образ она дополнила массивными украшениями и уложенными волосами.

«Я вчера подняла тему в блоге, из-за которой комплексовала больше десяти лет. Я ненавидела свою грудь. Я ее стеснялась, расстраивалась и плакала, когда примеряла белье», — поделилась своими переживаниями Глухова.

Стюардесса рассказала, что избавится от комплексов ей помог возлюбленный, который появился в ее жизни, несмотря на все недостатки, по ее мнению. Всех женщин, читающих пост, она призвала начать любить себя, даже если рядом не такого мужчины. Взбудораженные подписчики осыпали девушку комплиментами.

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