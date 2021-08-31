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Россиянин Чуркин завоевал серебро Паралимпиады в толкании ядра

  /   Обновлено: 31 августа 2021 15:44
Спорт
Россиянин Чуркин завоевал серебро Паралимпиады в толкании ядра
tokyo2020.paralymp.ru  /  ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ

Токио, 31 августа. Российский легкоатлет Алексей Чуркин завоевал серебро на Паралимпийских играх в Токио в толкании ядра в категории F32.

Золото завоевал представитель Китая Лю Ли, завершивший соревнования с мировым рекордом. Бронзовую медаль завоевал оманский легкоатлет Мухаммед Аль-Машайхи.

Спортсмены выступали в категории F32, где представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Российские спортсмены, в активе которых 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые награды, занимают третью строчку в промежуточном медальном зачете. Лидирует Китай, следом расположилась Великобритания. Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября.

Ранее российский легкоатлет Альберт Хинчагов завоевал золото токийской Паралимпиады в толкании ядра, показав результат 15,78 метра.

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