Россиянин Чуркин завоевал серебро Паралимпиады в толкании ядра

Токио, 31 августа. Российский легкоатлет Алексей Чуркин завоевал серебро на Паралимпийских играх в Токио в толкании ядра в категории F32.

Золото завоевал представитель Китая Лю Ли, завершивший соревнования с мировым рекордом. Бронзовую медаль завоевал оманский легкоатлет Мухаммед Аль-Машайхи.

Спортсмены выступали в категории F32, где представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Российские спортсмены, в активе которых 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые награды, занимают третью строчку в промежуточном медальном зачете. Лидирует Китай, следом расположилась Великобритания. Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября.

Ранее российский легкоатлет Альберт Хинчагов завоевал золото токийской Паралимпиады в толкании ядра, показав результат 15,78 метра.