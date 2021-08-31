В РБО предупредили о проблеме выброшенных на улицу медведей

В России нет ни одного специализированного приюта для медведей, в связи с чем совершенно некуда пристроить подаренных и найденных животных. Между тем такие заявки регулярно поступают из регионов, находящихся к северу от Москвы, и Кавказа, где популярна традиция дарить мишек. Об этом ФАН заявила президент Российского биологического общества Валерия Аверкиева.

Общественный деятель подчеркнула, что в России нет ни одного специализированного приюта при том количестве медведей, которые регулярно выходят к людям.

«Это одна из самых больших проблем нашей страны, — подчеркнула собеседница ФАН. — У нас очень много медвежат содержится в частных руках до определенного момента, пока они маленькие и хорошенькие. А потом животных пытаются куда-то деть. Но медведь — это не собачка, ему нужен очень серьезный вольер. Это очень хитрый и опасный зверь».

Валерия Аверкиева уточнила, что строительство вольера для медведя занимает довольно много времени. Кроме того, это дорогое удовольствие — один вольер стоит около 400 тысяч рублей.

«Если медвежонок рос до трех месяцев с человеком, то шансов, что его можно будет выпустить на природу, практически нулевые: он не умеет сам добывать еду, он ориентирован на человека, — добавила эксперт. — Когда он будет голодным, он пойдет к людям. Это будет представлять опасность как для людей, так и для других животных».

В заключение президент Российского биологического общества назвала регионы, где чаще всего возникают проблемы с размещением медведей.

«На Кавказе медвежата — очень популярный подарок, как и львята с тигрятами, — рассказала Аверкиева. — Кроме того, очень много медведей просят забрать в регионах, находящихся к северу от Москвы. Например, в Тверской области. Всего порядка 30 обращений в месяц поступает по медвежатам и медведям: кто-то обращает внимание на то, что животное сидит в тесной клетке без еды и воды, кто-то находит медвежонка и просит его спасти».

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