Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 17:00
16:58
Общество
Аэрофлот запустил в продажу билеты на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
16:55
Происшествия
Арестованную в Белоруссии россиянку Сапегу могут помиловать
16:54
Весь мир
Правительство Ливии обсудит 5 сентября спор между министром нефти и экс-главой ННК
16:53
Общество
Ленинградский зоопарк подготовит развлекательные мероприятия для школьников 1 сентября
16:52
Политика
Трамп потребовал от Байдена принести извинения американцам за Афганистан
16:51
Происшествия
Заминированный беспилотник атаковал аэропорт на юге Саудовской Аравии
16:50
Экономика
Минфин России готовит предложения по изменению НДПИ для металлургов
16:45
Происшествия
Бастрыкин потребовал полный доклад расследования дела о побеге заключенных в Истре
16:43
Происшествия
Мальчик лишился фаланги пальца в детском саду под Воронежем
16:42
Весь мир
Тунис опроверг заявление ПНЕ Ливии об «экспорте терроризма» на ее территорию
Все новости

В РБО предупредили о проблеме выброшенных на улицу медведей
Общество
В РБО предупредили о проблеме выброшенных на улицу медведей
pixabay.com  / 

В России нет ни одного специализированного приюта для медведей, в связи с чем совершенно некуда пристроить подаренных и найденных животных. Между тем такие заявки регулярно поступают из регионов, находящихся к северу от Москвы, и Кавказа, где популярна традиция дарить мишек. Об этом ФАН заявила президент Российского биологического общества Валерия Аверкиева.

Общественный деятель подчеркнула, что в России нет ни одного специализированного приюта при том количестве медведей, которые регулярно выходят к людям.

«Это одна из самых больших проблем нашей страны, — подчеркнула собеседница ФАН. — У нас очень много медвежат содержится в частных руках до определенного момента, пока они маленькие и хорошенькие. А потом животных пытаются куда-то деть. Но медведь — это не собачка, ему нужен очень серьезный вольер. Это очень хитрый и опасный зверь».

Валерия Аверкиева уточнила, что строительство вольера для медведя занимает довольно много времени. Кроме того, это дорогое удовольствие — один вольер стоит около 400 тысяч рублей.

«Если медвежонок рос до трех месяцев с человеком, то шансов, что его можно будет выпустить на природу, практически нулевые: он не умеет сам добывать еду, он ориентирован на человека, — добавила эксперт. — Когда он будет голодным, он пойдет к людям. Это будет представлять опасность как для людей, так и для других животных».

В заключение президент Российского биологического общества назвала регионы, где чаще всего возникают проблемы с размещением медведей.

«На Кавказе медвежата — очень популярный подарок, как и львята с тигрятами, — рассказала Аверкиева. — Кроме того, очень много медведей просят забрать в регионах, находящихся к северу от Москвы. Например, в Тверской области. Всего порядка 30 обращений в месяц поступает по медвежатам и медведям: кто-то обращает внимание на то, что животное сидит в тесной клетке без еды и воды, кто-то находит медвежонка и просит его спасти».

Ранее Минприроды прокомментировало инициативу по спасению зверей от пожаров в Якутии.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В РБО предупредили о проблеме выброшенных на улицу медведей
медведи российское биологическое общество валерия аверкиева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru