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Опубликованы подробности инцидента с измазанными солидолом самокатами в Москве

  /   Обновлено: 31 августа 2021 15:43
Происшествия
Опубликованы подробности инцидента с измазанными солидолом самокатами в Москве
pixabay.com

Москва, 31 августа. Правоохранители заявили, что всего от действий злоумышленников пострадали 400 электросамокатов, которые они измазали солидолом.

Представитель одной из организаций в минувший понедельник, 30 августа, обратился в полицию с заявлением, в котором сообщил что 26 августа неустановленное лицо с 08:00 до 09:00 по московскому времени на Ленинском проспекте и Крымском валу в Москве повредило 100 самокатов, измазав солидолом электронную панель. Аналогичная жалоба поступила от еще одной организации, где также сообщили, что в тот же день неизвестный измазал электронные панели уже 300 самокатов на Ленинском проспекте и Крымском валу.

В настоящий момент проводится проверка, в ходе которой будет оценен точный материальный ущерб. Кроме того, приняты меры по поиску и задержанию злоумышленника.

Ранее сообщалось, что от рук вандалов пострадали 400 самокатов. Неизвестные обмазали солидолом их электронные панели, отметили в столичном главке МВД.

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