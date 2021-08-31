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Супруги из Москвы пропали в горах Иркутской области

  /   Обновлено: 31 августа 2021 15:46
Происшествия
Супруги из Москвы пропали в горах Иркутской области
pixabay.com/

Иркутск, 31 августа. Супружеская пара из Москвы без вести пропала во время туристического похода в Иркутской области. Муж и жена отправились в горы, чтобы подняться на пик Черского.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают возможное местонахождение туристов из Москвы. В полицию обратилась сестра пропавшей 29-летней москвички Натальи Наумовой. Встревоженная родственница рассказала стражам порядка, что Наталья с 49-летним мужем Алексеем 8 августа покинули Слюдянку и ушли в горы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По имеющейся информации, у супругов с собой был надувной катамаран. На плавсредстве мужчина и женщина планировали спуститься по реке Утулик и выйти к городу Байкальск.

Ранее под Хабаровском пропали трое взрослых и подросток. Туристы сплавлялись на байдарках по реке Горин Солнечного района.

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