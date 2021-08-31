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Саудовский принц обвинил США в некомпетентности из-за оставленного в Афганистане оружия
Весь мир
Саудовский принц обвинил США в некомпетентности из-за оставленного в Афганистане оружия
Global Look Press  /  US Joint Staff / via Globallookpress.com

Эр-Рияд, 31 августа. Бывший глава разведки Саудовской Аравии принц Турки бин Фейсал Аль Сауд подверг критике поспешный вывод войск США из Афганистана, по итогам которого американцы оставили на территории республики огромное количество вооружения и боевой техники.

«Я не знаю, какое слово использовать, будь то некомпетентность, небрежность, плохое управление — все это было сочетанием этих вещей», — заявил Фейсал в интервью журналистам CNBC News.

Принц указал на то, что все эти трофеи в итоге могут достаться не только запрещенному в РФ движению «Талибан»1, но и «Аль-Каиде»1 с «Исламским государством»1 (террористические организации, запрещенные в РФ). По его мнению, впоследствии это оружие может быть обращено против Эр-Рияда, который он назвал одной из первых целей боевиков.

Королевство прекратило контакты с талибами в 1998 году, после их отказа выдать лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена, который происходил из богатой саудовской семьи и впоследствии был лишен гражданства за террористическую и антиправительственную деятельность. По этой причине захват власти в Афганистане движением «Талибан» вызвал обеспокоенность у Эр-Рияда.

Группировка начала масштабное наступление в Афганистане в апреле 2021 года одновременно с началом вывода иностранных войск из страны. Решение о возвращении подразделений ВС США было принято в 2020 году экс-президентом Дональдом Трампом и с отсрочкой в четыре месяца реализовано его преемником Джо Байденом.

Изначально планировалось закончить эти мероприятия к 11 сентября, однако молниеносное продвижение талибов, захват ими Кабула и паническое бегство населения в аэропорт для эвакуации вынудили руководство Соединенных Штатов и их союзников сосредоточить усилия на вывозе людей.

В результате на территории Афганистана, по различным данным, осталось огромное количество вооружения и техники. Один из сенаторов и ветеран ВМС США Джим Бэнкс оценил общую стоимость этих трофеев в 85 млрд долларов, о чем сообщил в ходе пресс-конференции. По его словам, талибам достались около 75 тысяч автомобилей различного назначения, включая бронированные, в районе 200 самолетов и вертолетов и не менее 600 тысяч единиц стрелкового оружия. Также сенатор подчеркнул, что правительство Байдена не имеет каких-либо планов по возвращению этого оружия.

Данную ситуацию прокомментировал и Трамп, который порекомендовал новому президенту либо организовать доставку указанной техники обратно в США, либо уничтожить ее ударами авиации. Бывший глава государства заявил, что среди брошенного имущества были и новейшие образцы вооружений, которые впоследствии могут попасть в руки России или Китая.

По сообщениям открытых источников, перечень брошенного вооружения включает самолеты и вертолеты различного назначения, танки, легкую бронетехнику, автомобили, артиллерию и стрелковое оружие.

Однако, по словам главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи, значительная часть авиационного парка из 73 машин, находившихся в аэропорту Кабула, была уже неисправна, а большинство оставшейся летной техники и американская система противовоздушной обороны C-RAM были выведены из строя солдатами перед отлетом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан саудовская аравия
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