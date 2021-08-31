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Изучение тихоходок показало их схожесть с членистоногими насекомыми
Общество
Изучение тихоходок показало их схожесть с членистоногими насекомыми
youtube.com  /  Bizarre TV

Москва, 31 августа. Ученые из Принстонского университета и Университета Рокфеллера изучили передвижение тихоходок и обнаружили, что оно строится по тому же принципу, что и у членистоногих.

Тихоходки — это вид выносливых насекомых. Существа способны вынести температуру кипящего гелия, заморозку и ионизирующее излучение. Размер животных достигает примерно полтора миллиметра в длину.

По мнению ученого Жасмина Нироди, тихоходки и другие членистоногие могли иметь общего предка, поэтому насекомые так похожи походкой. Еще в 1773 году исследователь Иоганн Август заметил, что существа движутся переваливаясь. Август именовал их маленькими водяными медведями. При увеличении скорости тихоходки не меняют своего аллюра, членистоногие также, пишет Planet Today.

Ранее химики из США предложили защитить посевы от насекомых с помощью «запаха страха». Во время экспериментов специалисты обратили внимание, что жуки быстро приспосабливаются к пестицидам, но при этом продолжают бояться запаха своих врагов.

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насекомые тихоходки членистоногие
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