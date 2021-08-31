Лояльные Турции сирийские наемники организовали демонстрации в лагерях Триполи

Триполи, 31 августа. Лояльные Турции формирования наемников из Сирии, дислоцированные в лагерях ливийской столицы, организовали массовые демонстрации на фоне снижения зарплат до 2500 турецких лир (около 300 долларов) в месяц.

#Libya- video purportedly of demonstration (ongoing since yesterday night) by #Syria|n mercenaries (deployed by #Turkey) outside Yarmouk Camp in south #Tripoli over unpaid salaries pic.twitter.com/4Oyp8pdRat — Oded Berkowitz (@Oded121351) August 31, 2021

Пользователи социальных сетей распространяют видеозаписи протестов, продолжающихся со вчерашнего вечера за пределами лагеря Ярмук. Восставшие боевики требуют выплаты жалованья.

#Libya- another video from the overnight (more violent) purportedly of demonstration by #Syria|n mercenaries (deployed by #Turkey) outside Yarmouk Camp in south #Tripoli over unpaid salaries pic.twitter.com/vDTcY6hJwX — Oded Berkowitz (@Oded121351) August 31, 2021

«В последние дни десятки человек отказались посещать уроки тактики и утренние занятия спортом в знак протеста против сокращения их заработной платы. Они обвинили командиров поддерживаемых Турцией формирований в краже данных средств, а также в нежелании предоставить им отпуск. Чтобы получить разрешение и отправиться в Сирию, главари требуют от наемников денежные суммы в размере 1000 долларов», — сообщила ранее Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) на своем веб-сайте.

SOHR подтвердила 14 августа, что поддерживаемые Турцией группировки занимаются также контрабандой европейских боевиков магрибского происхождения, депортируя их вместе с сирийскими наемниками до их возвращения на родину.

По информации обсерватории, командир дивизии «Султан Сулейман Шах» Абу Амша, работающий с турецкими разведывательными службами, переправил пятерых магрибинцев, воспользовавшись переброской и обменом партиями сирийских наемников в Ливии. Ожидается, что в ближайшее время прибудут еще девять боевиков под видом сирийских военных.