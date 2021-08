Лояльные Турции сирийские наемники организовали демонстрации в лагерях Триполи

Триполи, 31 августа. Лояльные Турции формирования наемников из Сирии, дислоцированные в лагерях ливийской столицы, организовали массовые демонстрации на фоне снижения зарплат до 2500 турецких лир (около 300 долларов) в месяц.

#Libya - video purportedly of demonstration (ongoing since yesterday night) by #Syria |n mercenaries (deployed by #Turkey ) outside Yarmouk Camp in south #Tripoli over unpaid salaries pic.twitter.com/4Oyp8pdRat

Пользователи социальных сетей распространяют видеозаписи протестов, продолжающихся со вчерашнего вечера за пределами лагеря Ярмук. Восставшие боевики требуют выплаты жалованья.

#Libya- another video from the overnight (more violent) purportedly of demonstration by #Syria|n mercenaries (deployed by #Turkey) outside Yarmouk Camp in south #Tripoli over unpaid salaries pic.twitter.com/vDTcY6hJwX