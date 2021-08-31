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Лояльные Турции сирийские наемники организовали демонстрации в лагерях Триполи
Весь мир
Лояльные Турции сирийские наемники организовали демонстрации в лагерях Триполи
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 31 августа. Лояльные Турции формирования наемников из Сирии, дислоцированные в лагерях ливийской столицы, организовали массовые демонстрации на фоне снижения зарплат до 2500 турецких лир (около 300 долларов) в месяц.

 

 

Пользователи социальных сетей распространяют видеозаписи протестов, продолжающихся со вчерашнего вечера за пределами лагеря Ярмук. Восставшие боевики требуют выплаты жалованья.

 

 

«В последние дни десятки человек отказались посещать уроки тактики и утренние занятия спортом в знак протеста против сокращения их заработной платы. Они обвинили командиров поддерживаемых Турцией формирований в краже данных средств, а также в нежелании предоставить им отпуск. Чтобы получить разрешение и отправиться в Сирию, главари требуют от наемников денежные суммы в размере 1000 долларов», — сообщила ранее Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) на своем веб-сайте.

SOHR подтвердила 14 августа, что поддерживаемые Турцией группировки занимаются также контрабандой европейских боевиков магрибского происхождения, депортируя их вместе с сирийскими наемниками до их возвращения на родину.

По информации обсерватории, командир дивизии «Султан Сулейман Шах» Абу Амша, работающий с турецкими разведывательными службами, переправил пятерых магрибинцев, воспользовавшись переброской и обменом партиями сирийских наемников в Ливии. Ожидается, что в ближайшее время прибудут еще девять боевиков под видом сирийских военных.

«Около 10 тысяч человек, большинство из которых являются тунисцами, выехали в прошлом году с сирийской территории в Ливию», — добавлено в заявлении SOHR.

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сирия турция ливия
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