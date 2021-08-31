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Создатель фильма «Небо» Игорь Копылов призвал бороться с искажением истории России
Общество
Создатель фильма «Небо» Игорь Копылов призвал бороться с искажением истории России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 31 августа. Россия должна решительно бороться с наглыми попытками исказить ее историю, заявил режиссер художественного фильма «Небо» Игорь Копылов.

В студии Медиагруппы «Патриот» он подчеркнул, что и сам пытается бороться с данной тенденцией, которая в последнее время обретает опасные масштабы.

«Если мы не будем сопротивляться, то одного «Бессмертного полка» будет мало, потому что они внедряют это такими наглыми способами, что диву даешься», — сказал режиссер.

Копылов не стал раскрывать свои творческие планы на будущее. По его словам, сейчас необходимо завершить работу над картиной «Небо». Режиссер отметил, что для него важно не просто выпустить фильм в прокат, но и «пробиться к сердцу» зрителя.

Фильм «Небо» повествует о событиях, которые произошли в северной части Сирии в 2015 году. В основу картины легла история гибели летчика Олега Пешкова, а также спасения штурмана Константина Мурахтина. Премьера ленты состоится 7 октября.

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