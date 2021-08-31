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В МИД Армении заявили о положительной роли российских миротворцев в Карабахе

  /   Обновлено: 31 августа 2021 15:27
Армия
В МИД Армении заявили о положительной роли российских миротворцев в Карабахе
Федеральное агентство новостей  /  Петр Краснов

Ереван, 31 августа. Российские миротворцы, расположенные в Нагорном Карабахе, играют положительную роль в регионе для нормализации жизни, заявили в Министерстве иностранных дел Армении.

Глава внешнеполитического ведомства республики Арарат Мирзоян отметил, что Ереван высоко ценит вклад Москвы в урегулирование конфликта. Он подчеркнул, что Россия прикладывает большие усилия для выполнения трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Карабахе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении заявил во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, что Азербайджан не выполняет взятых на себя договоренностей по ситуации в регионе. В то же время он подчеркнул, что Ереван стремится развивать свои отношения с Москвой.

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Армения россия карабах
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