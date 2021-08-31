Звезда «Майора Грома» возглавила рейтинг самых популярных российских актрис

Москва, 31 августа. Любовь Аксенова возглавила рейтинг главных молодых актрис в России.

Составители списка отметили, что деятельность актрис оценивалась по нескольким критериям: общее количество проектов, число главных ролей, награды на фестивалях, кассовые сборы фильмов с ее участием. Лидером рейтинга стала 31-летняя актриса Любовь Аксенова, снявшаяся в крупных телепроектах и известных фильмах.

«С приличным отрывом от остальных топ возглавила Любовь Аксенова. <…> Победу Аксеновой принес рекордный спрос на сериалы с ее участием, среди которых «Содержанки» и «Бывшие». Последним крупным полнометражным проектом с ее участием стал экшн-комикс «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021)», — сообщают профильные издания «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.Ру», составившие рейтинг.

Вторая строчка досталась звезде «Холопа» Александре Бортич. Третье место авторы отдали Ирине Старшенбаум, которая получила широкую известность благодаря главной роли в блокбастере режиссера Федора Бондарчука «Вторжение».

В десятку лучших российских актрис вошли также Стася Милославская, Надежда Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст и другие.

Ранее стало известно, какие российские киноленты будут представлены на международном Венецианском кинофестивале. Он будет проходить с 1 по 11 сентября.