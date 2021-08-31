Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 15:32
15:30
Общество
Саруханов признался, что был первым учителем Бузовой по вокалу
15:29
Общество
Звезда «Майора Грома» возглавила рейтинг самых популярных российских актрис
15:28
Общество
В Петербурге поддержали инициативу Беглова по созданию новых школьных лабораторий
15:26
Политика
Лавров емко охарактеризовал политику властей Украины
15:25
Политика
Глава МИД Армении считает открытым вопрос политического урегулирования в Карабахе
15:22
Происшествия
Мосгорсуд 3 сентября рассмотрит апелляцию по делу Платошкина
15:21
Общество
Создатель фильма «Небо» Игорь Копылов призвал бороться с искажением истории России
15:20
Общество
Знай уголки Крыма: блогер показал на фото, насколько красив российский полуостров
15:19
Армия
В МИД Армении заявили о положительной роли российских миротворцев в Карабахе
15:14
Общество
Режиссер Копылов объяснил, почему в кинотеатрах показывают мало российских фильмов
Все новости

Звезда «Майора Грома» возглавила рейтинг самых популярных российских актрис

  /   Обновлено: 31 августа 2021 15:29
Общество
Звезда «Майора Грома» возглавила рейтинг самых популярных российских актрис
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

Москва, 31 августа. Любовь Аксенова возглавила рейтинг главных молодых актрис в России.

Составители списка отметили, что деятельность актрис оценивалась по нескольким критериям: общее количество проектов, число главных ролей, награды на фестивалях, кассовые сборы фильмов с ее участием. Лидером рейтинга стала 31-летняя актриса Любовь Аксенова, снявшаяся в крупных телепроектах и известных фильмах.

«С приличным отрывом от остальных топ возглавила Любовь Аксенова. <…> Победу Аксеновой принес рекордный спрос на сериалы с ее участием, среди которых «Содержанки» и «Бывшие». Последним крупным полнометражным проектом с ее участием стал экшн-комикс «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021)», — сообщают профильные издания «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.Ру», составившие рейтинг.

Вторая строчка досталась звезде «Холопа» Александре Бортич. Третье место авторы отдали Ирине Старшенбаум, которая получила широкую известность благодаря главной роли в блокбастере режиссера Федора Бондарчука «Вторжение».

В десятку лучших российских актрис вошли также Стася Милославская, Надежда Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст и другие.

Ранее стало известно, какие российские киноленты будут представлены на международном Венецианском кинофестивале. Он будет проходить с 1 по 11 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Звезда «Майора Грома» возглавила рейтинг самых популярных российских актрис
старшенбаум любовь аксенова бортич майор гром: чумной доктор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru