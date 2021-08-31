Глава МИД Армении считает открытым вопрос политического урегулирования в Карабахе

Ереван, 31 августа. Руководитель МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что вопрос политического урегулирования конфликта в Карабахе продолжает оставаться открытым.

Мирзоян также заявил, что армянская сторона вернула Азербайджану всех военнопленных, поэтому теперь Ереван ждет аналогичных действий от Баку.

Ранее сообщалось, что глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров примет в Москве армянского коллегу для обсуждения комплекса вопросов, связанных с реализацией совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Карабаху. Стоит отметить, что взаимные обстрелы между армянскими и азербайджанскими ВС в регионе происходят ежедневно. Есть надежда, что урегулировать разногласия удастся после возобновления работы трехсторонней комиссии.