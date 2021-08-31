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Режиссер Копылов объяснил, почему в кинотеатрах показывают мало российских фильмов
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Режиссер Копылов объяснил, почему в кинотеатрах показывают мало российских фильмов

  /   Обновлено: 31 августа 2021 15:17
Общество
Режиссер Копылов объяснил, почему в кинотеатрах показывают мало российских фильмов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 31 августа. Российским фильмам весьма непросто попасть на экраны кинотеатров, заявил режиссер художественного фильма «Небо» Игорь Копылов.

На данный момент в кинотеатрах можно увидеть 95% американских кинолент и лишь 5% - российских. В студии Медиагруппы «Патриот» Игорь Копылов рассказал, почему отечественное кино так мало показывают.

По его словам, кинотеатры забирают порядка 50% денежных средств, при этом также нужно заплатить менеджерам, через которых хочешь попасть на экраны. Главным критерием являются деньги, добавил Копылов.

«Это то большое кино, где главный критерий – деньги. Он монополизирован большими компаниями, попасть туда очень непросто. Это должно быть дорогое кино, которое поддерживается российским каналом или большой компанией», — уточнил режиссер.

Попасть в прокат очень сложно. Там можно оказаться лишь формально, но количество копий и кинотеатров с показами будет маленьким. Таким образом не получится сделать большой кассовый сбор, а картину признают неуспешной, что в итоге станет клеймом.

«При этом у американского кино 2000 кинотеатров и в каждом идет по 5 сеансов, то есть 10 000 сеансов в день», — резюмировал Игорь Копылов.

Ранее стало известно, что российские сказки вызвали ажиотаж среди иностранных прокатчиков. Одной из самых востребованных экранизаций стал «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина.

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