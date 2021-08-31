«Не любила все это»: Алекса рассказала правду о разрыве с Тимати

Москва, 31 августа. Бывшая участница музыкального шоу «Фабрика звезд» Алекса рассказала об истинной причине разрыва с рэпером Тимати. На откровение артистка решилась спустя 17 лет.
Отношения между молодыми артистами на «Фабрике звезд — 4» интересовали всю страну. Многие фанаты были уверены, что вскоре их кумиры поженятся, однако вскоре после окончания проекта они расстались. Лишь спустя 17 лет Алекса решила рассказать правду о расставании с рэпером.
По словам артистки, причина оказалась довольно проста — они не сошлись характерами, что стало особенно ярко видно во время частых разъездов на гастроли.
«Мы оказались очень разными. Как только начались гастроли — мы встречались, но потом все сошло на нет. Я была для него маленькой, зажатой. Он пытался со мной поговорить, а я закрывалась», — сказала певица в интервью для YouTube-канала Fametime TV.
Она уверена, что на тот момент 21-летнему Тимати нужна была девушка постарше. Алекса же пришла на шоу, когда ей было всего 15 лет. По ее словам, она даже не сразу поняла, как сильно на ней сказался их разрыв.
«Я спала и спала. Переживала, наверное. Но финального разговора у нас так и не было, я не любила все это», — отметила Алекса.
Спустя много лет артистка счастлива в браке с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, от которого недавно родила дочь. В одном из интервью она заявила, что надеется на дружбу между ее ребенком и сыном ее мужа от первого брака.