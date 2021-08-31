«Не любила все это»: Алекса рассказала правду о разрыве с Тимати

Отношения между молодыми артистами на «Фабрике звезд — 4» интересовали всю страну. Многие фанаты были уверены, что вскоре их кумиры поженятся, однако вскоре после окончания проекта они расстались. Лишь спустя 17 лет Алекса решила рассказать правду о расставании с рэпером.

По словам артистки, причина оказалась довольно проста — они не сошлись характерами, что стало особенно ярко видно во время частых разъездов на гастроли.

«Мы оказались очень разными. Как только начались гастроли — мы встречались, но потом все сошло на нет. Я была для него маленькой, зажатой. Он пытался со мной поговорить, а я закрывалась», — сказала певица в интервью для YouTube-канала Fametime TV.

Она уверена, что на тот момент 21-летнему Тимати нужна была девушка постарше. Алекса же пришла на шоу, когда ей было всего 15 лет. По ее словам, она даже не сразу поняла, как сильно на ней сказался их разрыв.