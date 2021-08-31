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Приезжающие из-за границы студенты МГУ обязаны соблюдать карантин перед учебой

  /   Обновлено: 31 августа 2021 15:22
Общество
Приезжающие из-за границы студенты МГУ обязаны соблюдать карантин перед учебой
pixabay.com  /  DEZALB

Москва, 31 августа. Иностранным студентам, приезжающим из-за границы, нужно будет соблюдать карантин и пройти медицинские обследования. Об этом заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

По его словам, учащиеся могут приехать в Россию вне зависимости от того, как обстоит эпидемиологическая ситуация в их стране. Для этого необходимо только соблюдение карантина и прохождение обследования по прибытии.

Оперативный штаб ранее утвердил правила приезда иностранных студентов на обучение в Россию. Учебный год начнется в традиционном очном формате.

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студенты мгу карантин
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