Приезжающие из-за границы студенты МГУ обязаны соблюдать карантин перед учебой

Москва, 31 августа. Иностранным студентам, приезжающим из-за границы, нужно будет соблюдать карантин и пройти медицинские обследования. Об этом заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

По его словам, учащиеся могут приехать в Россию вне зависимости от того, как обстоит эпидемиологическая ситуация в их стране. Для этого необходимо только соблюдение карантина и прохождение обследования по прибытии.

Оперативный штаб ранее утвердил правила приезда иностранных студентов на обучение в Россию. Учебный год начнется в традиционном очном формате.