Режиссер фильма «Небо» Копылов — о съемках и кинематографе

Премьера российского художественного фильма «Небо», в основу которого легли события 24 ноября 2015 года, когда на сирийско-турецкой границе погиб летчик Олег Пешков, запланирована на 7 октября. В эксклюзивном интервью ФАН актер, сценарист, режиссер картины Игорь Копылов рассказал, как проходили съемки, поделился интересными фактами о фильме и назвал необходимые условия для развития отечественного кинематографа.

В центре картины «Небо» — судьба двух совершенно разных людей: подполковника Олега Сошникова, которого сыграл актер Игорь Петренко, и капитана Константина Муравьева (Иван Батарев). Герои столкнутся на военной базе Хмеймим в Сирии. Во время боевого вылета самолет пилотов сбивают турецкие истребители. Однако Сошников и Муравьев успевают катапультироваться, но только одному из них суждено выжить.

Кадры из фильма «Небо» /

— Как проходили съемки и что было самым сложным в организации процесса?

— Съемки проходили в Крыму, Липецке, Москве, Санкт-Петербурге и Сирии. Самым сложным было то, что работа велась в период пандемии. У нас болели люди. Все наши выезды проходили с ограничениями. Мы понимали, если мы осенью в сентябре не начнем, то кино в этом году не выйдет. А откладывать было глупо. Все проходило в довольно сжатые сроки.

— Почему это событие вдохновило вас на создание фильма?

— Откуда рождаются мысли, идеи для фильмов? Они просто как-то приходят в голову. Классная же была история, мы всей страной следили. Пришла в голову мысль поговорить с участниками событий. А дальше началось божественное стечение обстоятельств, словно ждали, что этот пазл сложится. Все начинает работать для тебя.

— Для кого снят фильм «Небо», кто ваш зритель?

— Люди, наши русские люди. Россияне, которые должны знать, что в то время, когда мы живем, настоящие офицеры живы, дух офицерства жив. Летчики или представители Сил специальных операций Российской Федерации, которые занимают довольно большую часть нашего фильма, мало чем отличаются от простых людей в жизни. Наши люди должны знать, что среди них есть смелые профессиональные, вежливые люди — защитники их Отечества.

— Была ли какая-то особая история во время съемок, которая запомнилась на всю жизнь?

— У нас ранения были на площадке. Иногда мы использовали боевое оружие — противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Это сильное, мощное оружие, которое не стреляет холостыми. На съемках сцены боя осколки отрикошетили от скал и ранили человека. Но все обошлось. Это сцена, которую мы снимали 11 дней в пять камер. Здесь, конечно, отлично поработали наши замечательные постановщики Александр Самохвалов и Александр Уваров. Для примера, сцену в «Ржеве», начальную шестиминутную, мы снимали шесть дней в две камеры.

— Как актеры готовились к съемкам?

— Мы подходили к съемкам очень подробно. Например, Игорь Петренко, Ваня Батырев и все ребята, которые играют летчиков, ездили в Липецк, они провели там несколько дней, чтобы войти в шкуру летчика. Мы понимали, что в любом случае летать они не будут, но они провели там несколько дней. А ребята, которые играют представителей ССО, уехали вообще на две-три недели и провели их в учебных лагерях, чтобы потом достоверно представить Силы специальных операций.

Кадры из фильма «Небо» /

— Какова цель, значение фильмов, созданных на основе реальных событий?

— Есть реальные истории, которые сильнее выдуманных. Почему их не брать? Наша история настолько богата темами и сюжетами для фильмов, что нам на 50 лет вперед этого хватит. А когда мы их все снимем, то тогда начнем высасывать истории из пальца. Почему не сделать истории, которые действительно достойны того, чтобы их экранизировать?

— В чем будущее отечественного кинематографа?

— Мы, те, кто делает кино, должны иметь свой рынок, доступ к прокату. Качество нашего кино уже даже в непростых условиях доказывает, что оно достойно иметь свой голос, завоевывать свои позиции в мире. У нас есть талантливые люди. Для художника очень важно быть увиденным, как только мы станем увиденными, это будет для нас большим подспорьем. Нас можно не показывать в больших мультиплексах, но выделите на каком-либо канале время, и мы будем знать, что нас будут показывать. Мы будем оценены зрителем. Это даст возможность улучшить кино, даст возможность спорить даже с тем же Голливудом.

Ранее в студии Медиагруппы «Патриот» Игорь Копылов заявил, что Россия должна решительно бороться с наглыми попытками исказить ее историю. Он подчеркнул, что и сам пытается бороться с данной тенденцией, которая в последнее время обретает опасные масштабы.