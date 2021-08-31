«Идракский прецедент»: Альгис Микульскис об оскорбившем россиян незадачливом комике

МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным. Гражданин Белоруссии собирает вещи и отправляется в Минск.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке расставляет акценты в теме о тех, кто оскорбляет хозяев, находясь в гостях.

Министерство внутренних дел Российской Федерации сочло невозможным дальнейшее пребывание на территории страны стендап-комика Идрака Мирзализаде. Невозможным навсегда. Поводом для этого решения послужила «шутка» о нечистоплотности русских, которую я ретранслировать, разумеется, не стану, но напомню, что «пошутил» юморист еще 1 марта, выступая на YouTube-шоу «Разгоны».

Реакция общественности была не быстрой, но горячей — спустя несколько месяцев в соцсетях и СМИ поднялась волна возмущения, приведшая в итоге сначала к августовскому десятисуточному административному аресту Мирзализаде, а затем и к «пожизненной нежелательности» его нахождения в России.

Коллеги начали скорбеть по Идраку еще месяц назад, в день его «посадки» в спецприемник МВД… Тогда высказались буквально все, записав «открытое послание» под названием «Идрак — не враг», с основным посылом: «За шутку сажать нельзя».

И вот тут мне стали интересны несколько вещей.

Первая: а насколько далеко, по мнению господ стендаперов, могут простираться границы шуток? Вот 9 Мая, например, некие «весельчаки» разместили на сайте «Бессмертного полка» портрет Гитлера — это должно остаться безнаказанным? Или видеоблогер , в свое время спевший «шуточную» песню про жертв «Норд-Оста» — его справедливо «приняли», или нужно было посмеяться вместе с ним и забыть это скотство?

instagram.com / @yurykhovansky

Вторая: в декабре 2017 года «резидентки» Comedy Woman искрометно пошутили, затронув национальное самосознание ингушей. Настолько искрометно, что генеральному директору Comedy Club Production Андрею Левину пришлось приносить официальные извинения руководителю постпредства Ингушетии в Москве Алихану Цечоеву.

«Хочу выразить глубокие извинения в связи с тем материалом, который вышел. Мы искренне не хотели кого-то обидеть и оскорбить, это получилось абсолютно случайно. Хотел бы сказать, что это исключительная случайность, недоработка на выпуске эфира, мы это признаем», — витийствовал тогда Левин.

Что вы об этом думаете, соратники Идрака Мирзализаде? Что русские менее пассионарны, нежели ингуши, и по этой причине на них можно лить свои развеселые нечистоты? Спешу огорчить вас — не менее. Просто иногда «долго запрягают», и упаси вас Бог от проверок их способности «быстро ехать».

Ну и третья, главная: что ж вас всех, презирающих Россию и русских, так тянет в эту самую Россию — дающую вам гражданства и виды на жительство, принимающую вас как родных? Почему вы не едете на ту же Украину, где ваша русофобия будет принята на «ура» и отлично оплачена? В России спокойнее, сытнее, и по улицам не рыщут стада обезумевших нацистов?

Я понимаю, что ответов не будет — вопросы слишком неудобны.

Кстати, знаете, что мне вся эта история с «защитниками» Мирзализаде напоминает? Это же один в один — горестный вой о присвоении некоторым СМИ титула «иностранных агентов» и анекдот про «А нас-то за что?»

Есть за что, неуважаемые. Есть… И пусть цитата из пресс-релиза МВД служит вам вечным, «пожизненным» напоминанием об этом.

«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц».

wikipedia.org / Jack No1 / CC BY-SA 3.0

И да… Похоже, для Идрака настали очень непростые времена Его отец — Кахин Мирзализаде — известный в Белоруссии бизнесмен, сыночка без куска хлеба, может, не оставит, да вот беда — белорусские «органы» тоже ждут его с распростертыми объятиями. За поддержку недавних протестов. Да и с Азербайджаном не все так просто. Одна из пользовательниц Facebook в комментариях к новости о фигуранте сказала следующее:

«Его давно в Азербайджане не любят. Особенно после того как он на передаче по «Первому» высказался насчет свободы одного талышского активиста, который выступал против Азербайджана. Талыши живут на юге Азербайджана и очень близки нам, азербайджанцам, но, к сожалению, среди них есть такие недалекие люди. К счастью их единицы». (Стилистика автора сохранена).

Так и получается, что ехать ему теперь особо-то и некуда. Ну, кроме одного вышеупомянутого квазигосударства, конечно. Как сказал в беседе с корреспондентом газеты «Взгляд» телеведущий Владимир Соловьев:

«Шутить можно где угодно. Но если ты не являешься гражданином страны, приезжаешь и нарушаешь закон страны, в которой находишься? Изволь вернуться к своим. Тебе вежливо говорят: «Давай домой!» Будешь шутить и рассказывать гадости о русском народе откуда-нибудь с территории Украины».

Как тут не вспомнить и не адаптировать к случаю цитату из Аркадия Аверченко…

«Эх, Идрак, Идрак... Здорового ты дурака свалял, братец ты мой!»

Хотя какой там, к псам, «братец»! Включаем песню группировки «Ленинград» с красивым названием «Дорожная»!