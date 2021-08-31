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Экс-начальнику УМВД Тюменской области снизили штраф по делу о взяточничестве

  /   Обновлено: 31 августа 2021 15:05
Происшествия
Экс-начальнику УМВД Тюменской области снизили штраф по делу о взяточничестве
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Тюмень, 31 августа. Тюменский областной суд смягчил приговор экс-начальнику регионального УМВД Юрию Алтынову, оштрафованному на 3,6 млн рублей по делу о получении крупной взятки.

По решению суда сумма штрафа была снижена на 1 млн рублей — согласно новому постановлению, Алтынов должен выплатить 2,6 млн рублей.

Кроме того, подсудимого лишили звания «генерал-майор полиции». На протяжении пяти лет он не может занимать государственные должности.

Прокурор просил суд назначит Алтынову девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 4,2 млн рублей, однако он отделался ограничениями и штрафом.

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