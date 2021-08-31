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Корпорациям Google и Apple могут скорректировать условия работы в Южной Корее

  /   Обновлено: 31 августа 2021 14:55
Экономика
Корпорациям Google и Apple могут скорректировать условия работы в Южной Корее
pixabay.com

Сеул, 31 августа. Южнокорейское правительство хочет изменить законодательство, чтобы обновить правила работы приложений в фирменных магазинах Google и Apple.

Вал критики обрушился на мировые корпорации Apple и Google в связи с существующей у них системой оплаты в приложениях, предполагающей отчисление комиссии в их пользу от разработчиков. Об этом пишет Astera.

Правительство передовой страны изучает возможности модернизации текущих правил игры, которые бы наложили запрет на порядок оплаты, придуманный в компаниях. Если это произойдет, полагают эксперты, фактическая олигополизация рынка может ослабнуть.

Интернет-издание TechCrunch передает, что Apple часто критикуют в Южной Корее за то, что организация из Купертино берет комиссию за работу приложений. Парламентский комитет государства недавно одобрил законопроект, который делает незаконным сбор комиссии с создателей ПО. Если инициатива будет окончательно принята, то это может стать серьезным прецедентом в данном вопросе.

Альтернативные способы проведения транзакций ранее предложили использовать разработчикам в Apple. Идея корпорации заключается в том, чтобы информировать пользователей о других способах оплаты через различные каналы.

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apple google южная корея приложения
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