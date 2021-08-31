«Спартак» провел переговоры с Черчесовым

Москва, 31 августа. Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов является кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака».

Представители красно-белых уже провели с российским специалистом предварительные переговоры о возможном назначении, сообщает Sport24.

Согласно данным издания, 57-летний специалист действительно посещал офис «ИФД КапиталЪ». Во время переговоров Черчесов запросил контракт с зарплатой 2 млн евро в год на весь тренерский штаб.

Руководство «Спартака» до конца не определилось с будущим португальского специалиста Руя Витории, поэтому переговоры с Черчесовым находятся на начальном этапе. Сам владелец столичного клуба Леонид Федун ранее назвал «домыслами» информацию о возможной отставке португальского тренера. Витория подписал со «Спартаком» двухлетнее соглашение.

Российский футбольный союз (РФС) расторг соглашение с Черчесовым после провального выступления команды на Евро-2020. Россияне не смогли выйти в плей-офф турнира, заняв последнее место в своей группе.