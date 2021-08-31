Политолог: Вступление Украины в НАТО сильно пошатнет Альянс

Вступление Украины в НАТО не усилит Альянс. Это внесет в него изрядную дозу хуторской энтропии, которая если и не развалит организацию, то покачнет изрядно. Об этом ФАН рассказала политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

Препятствие для НАТО

Происходящее на территории Донбасса не является препятствием для вступления Украины в НАТО. Об этом заявил глава представительства НАТО в Киеве Александр Винников.

«В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов, союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», — отметил он.

Global Look Press / Wiktor Dabkowski / ZUMAPRESS.com

Кроме того, Винников затронул тему того, каким образом Североатлантический альянс может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он упомянул увеличение присутствия сил Альянса в Черном море и масштаб прошедших совместных учений Sea Breeze с участием 30 стран.

Начало Третьей мировой войны

Как отметила Наталья Макеева, вступление Украины в НАТО будет означать начало горячей фазы Третьей мировой войны, которая сейчас идет, но в сетевом (гибридном) формате. Нужно ли это Западу и в первую очередь США? Политолог уверена, что нет. Не начнут они войну из-за Украины, как не начали в 2008 году из-за Грузии.

«Разговоры будут вестись просто бесконечно. Но — обещать еще не значит жениться. Разве что некий промежуточный, наблюдательный либо схожий с ним статус. Скорее всего, на территории, пока подконтрольной Киеву, в дополнение к находящимся на бюджете Пентагона биологическим лабораториям США появятся еще и несколько баз. Кроме того, появятся еще больше инструкторов в зоне боевых действий в Донбассе, теперь уже — открыто. Уже не говоря об оружии, которое в реальности и так поставляется украинским военизированным формированиям», — пояснила Наталья Макеева.

/ Аббас Джума

Но, уверена Макеева, полноценного членства Украины в НАТО не будет. Эта страна нужна Западу как элемент для давления на Россию, для создания неугасающего конфликта у самых границ России, для раскачивания ситуации внутри России.

«Собственно, как член НАТО Украина совершенно не нужна. Это не то что не усилит Альянс, это внесет в него изрядную дозу хуторской энтропии, которая если и не развалит НАТО, то покачнет изрядно. И это все понимают», — заключила Наталья Макеева.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.