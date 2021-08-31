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Болсонару обвинил Байдена в «одержимости экологией»
Весь мир
Болсонару обвинил Байдена в «одержимости экологией»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Бразилиа, 31 августа. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что правительство Джо Байдена, которое он назвал «левым», «помешано на экологии», что затрудняет развитие диалога с Бразилией. Об этом сообщает Folha de S. Paulo.

«Бразилия открыта и готова к продолжению переговоров с американским правительством. Очевидно, администрация Байдена имеет более левую ориентацию и практически одержимо вопросами экологии, что немного мешает нам, — заявил Болсонару в ходе радиоинтервью. — Бразилия прилагает наибольшие усилия среди других стран для защиты окружающей среды. Мы постоянно терпим нападки со стороны европейских стран».

Президент добавил, что его правительство всегда готово к диалогу с таким важным партнером, как США. Он подчеркнул, что его предшественники, в отличие от него, «не испытывали симпатии к американцам».

Болсонару сообщил, что правительство Бразилии недавно провело переговоры с властями США по проблемам, существующим в Латинской Америке. Он отметил, что Соединенные Штаты выразили интерес к поддержке демократических государств региона. По его словам, американская сторона проявила обеспокоенность по поводу роста левых сил в Бразилии и мире.

Болсонару, отрицающий значимость борьбы с климатическими изменениями и являющийся поклонником экс-президента США Дональда Трампа, стал объектом международной критики по причине своей экологической политики и поддержки горнодобывающей деятельности на охраняемых территориях. С начала его президентского срока значительно повысились уровень обезлесения в Амазонии, а также объемы незаконной добычи полезных ископаемых и древесины.

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