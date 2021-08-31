Болсонару обвинил Байдена в «одержимости экологией»

Бразилиа, 31 августа. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что правительство Джо Байдена, которое он назвал «левым», «помешано на экологии», что затрудняет развитие диалога с Бразилией. Об этом сообщает Folha de S. Paulo.

Bolsonaro cita 'obsessão' de Biden por questão ambiental e diz que ela atrapalha Brasil https://t.co/o7MiJbMaA1 — Folha de S.Paulo (@folha) August 30, 2021

«Бразилия открыта и готова к продолжению переговоров с американским правительством. Очевидно, администрация Байдена имеет более левую ориентацию и практически одержимо вопросами экологии, что немного мешает нам, — заявил Болсонару в ходе радиоинтервью. — Бразилия прилагает наибольшие усилия среди других стран для защиты окружающей среды. Мы постоянно терпим нападки со стороны европейских стран».

Президент добавил, что его правительство всегда готово к диалогу с таким важным партнером, как США. Он подчеркнул, что его предшественники, в отличие от него, «не испытывали симпатии к американцам».

#AcessoLivre | Prioridade na agenda do presidente americano, meio ambiente é um dos principais focos de tensão nas relações com o governo brasileiro. https://t.co/uNPF2TZpyi — Nexo Jornal (@NexoJornal) August 30, 2021

Болсонару сообщил, что правительство Бразилии недавно провело переговоры с властями США по проблемам, существующим в Латинской Америке. Он отметил, что Соединенные Штаты выразили интерес к поддержке демократических государств региона. По его словам, американская сторона проявила обеспокоенность по поводу роста левых сил в Бразилии и мире.

Bolsonaro, cético em relação às mudanças climáticas e admirador do ex-presidente Trump, é alvo de críticas internacionais por sua política ambiental e sua posição em favor das atividades de extração em áreas protegidas.#MeiaHora https://t.co/ge36XdE9jj — Jornal Meia Hora (@meiahora) August 30, 2021

Болсонару, отрицающий значимость борьбы с климатическими изменениями и являющийся поклонником экс-президента США Дональда Трампа, стал объектом международной критики по причине своей экологической политики и поддержки горнодобывающей деятельности на охраняемых территориях. С начала его президентского срока значительно повысились уровень обезлесения в Амазонии, а также объемы незаконной добычи полезных ископаемых и древесины.