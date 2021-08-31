Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 15:31
15:30
Общество
Саруханов признался, что был первым учителем Бузовой по вокалу
15:29
Общество
Звезда «Майора Грома» возглавила рейтинг самых популярных российских актрис
15:28
Общество
В Петербурге поддержали инициативу Беглова по созданию новых школьных лабораторий
15:26
Политика
Лавров емко охарактеризовал политику властей Украины
15:25
Политика
Глава МИД Армении считает открытым вопрос политического урегулирования в Карабахе
15:22
Происшествия
Мосгорсуд 3 сентября рассмотрит апелляцию по делу Платошкина
15:21
Общество
Создатель фильма «Небо» Игорь Копылов призвал бороться с искажением истории России
15:20
Общество
Знай уголки Крыма: блогер показал на фото, насколько красив российский полуостров
15:19
Армия
В МИД Армении заявили о положительной роли российских миротворцев в Карабахе
15:14
Общество
Режиссер Копылов объяснил, почему в кинотеатрах показывают мало российских фильмов
Все новости

Правительство Польши планирует ввести режим ЧП на границе с Белоруссией

  /   Обновлено: 31 августа 2021 14:50
1
Политика
Правительство Польши планирует ввести режим ЧП на границе с Белоруссией
pixabay.com

Варшава, 31 августа. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости ввода режима ЧП на границе с Белоруссией.

По его словам, такие меры необходимо предпринять для эффективной борьбы с проникающими на территорию страны мигрантами.

«Совет министров решил сегодня обратиться к президенту с тем, чтобы ввести чрезвычайное положение на срок 30 дней в приграничной полосе», — сказал он.

Ранее стало известно, что Минск обвинил Польшу в насильственном выдворении нелегальных беженцев в Белоруссию. Официальная Варшава не желает размещать на своей территории выходцев из Афганистана, которые просят предоставить им убежище.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Правительство Польши планирует ввести режим ЧП на границе с Белоруссией
белоруссия польша граница
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru