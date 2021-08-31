Правительство Польши планирует ввести режим ЧП на границе с Белоруссией

Варшава, 31 августа. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости ввода режима ЧП на границе с Белоруссией.

По его словам, такие меры необходимо предпринять для эффективной борьбы с проникающими на территорию страны мигрантами.

«Совет министров решил сегодня обратиться к президенту с тем, чтобы ввести чрезвычайное положение на срок 30 дней в приграничной полосе», — сказал он.

Ранее стало известно, что Минск обвинил Польшу в насильственном выдворении нелегальных беженцев в Белоруссию. Официальная Варшава не желает размещать на своей территории выходцев из Афганистана, которые просят предоставить им убежище.