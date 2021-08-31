Сооснователей финансовой пирамиды Finiko заочно арестовали и объявили в розыск

Казань, 31 августа. Сотрудники правоохранительных органов Казани заочно арестовали и объявили в розыск сооснователей финансовой пирамиды Finiko.

Соответствующее решение принял Вахитовский районный суд столицы Татарстана. Таким образом, ходатайство по делу Finiko было удовлетворено, и еще три фигуранта уголовного производства были объявлены в международный розыск.

По версии следствия, Эдвард и Марат Сабировы вместе с организатором финансовой пирамиды привлекали в Finiko граждан со всей России, пользуясь их деньгами.

Ранее появилась информация, что задержанный в Казани основатель Finiko пожелал остаться на свободе из-за беременной жены. Об этом глава финансовой пирамиды Кирилл Доронин попросил суд.