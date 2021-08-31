Голуби дестабилизировали интернет Маска SpaceX

Лондон, 31 августа. Университет Суррея в Великобритании выяснил, почему глобальный интернет от Илона Маска может работать некорректно.

Система глобального спутникового интернета, которую разрабатывает SpaceX Илона Маска может функционировать с перебоями в связи с поведением птиц. Так считает эксперт по кибербезопасности из Университета Суррея Алан Вудворд. Об этом пишет BBC.

Голуби могут являться той причиной, по которой связь со спутником могла быть нарушена, полагает специалист. Птицы зачастую садятся на спутниковые тарелки, нарушая целостность передаваемых аппаратами сигналов. Спутники, со слов ученого, располагаются на высоте порядка 550 км над планетой. При этом голуби могут быть не единственной причиной технических неполадок у системы Starlink.

Сейчас спутниковый интернет от корпорации SpaceX работает в режиме бета-тестирования. Базовый комплект Starlink включает маршрутизатор, терминал и спутниковую тарелку. Его стоимость достигает порядка 500 долларов.

Известно, что компания Илона Маска планирует реализовать доступ к Starlink на территории Грузии. Для жителей этого государства интернет будет стоить 99 долларов в месяц.