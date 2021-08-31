Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 15:30
15:29
Общество
Звезда «Майора Грома» возглавила рейтинг самых популярных российских актрис
15:28
Общество
В Петербурге поддержали инициативу Беглова по созданию новых школьных лабораторий
15:26
Политика
Лавров емко охарактеризовал политику властей Украины
15:25
Политика
Глава МИД Армении считает открытым вопрос политического урегулирования в Карабахе
15:22
Происшествия
Мосгорсуд 3 сентября рассмотрит апелляцию по делу Платошкина
15:21
Общество
Создатель фильма «Небо» Игорь Копылов призвал бороться с искажением истории России
15:20
Общество
Знай уголки Крыма: блогер показал на фото, насколько красив российский полуостров
15:19
Армия
В МИД Армении заявили о положительной роли российских миротворцев в Карабахе
15:14
Общество
Режиссер Копылов объяснил, почему в кинотеатрах показывают мало российских фильмов
15:12
Происшествия
Подросток умер из-за отравления освежителем воздуха в Подмосковье
Все новости

Голуби дестабилизировали интернет Маска SpaceX

  /   Обновлено: 31 августа 2021 14:46
Общество
Голуби дестабилизировали интернет Маска SpaceX
pixabay.com/PD

Лондон, 31 августа. Университет Суррея в Великобритании выяснил, почему глобальный интернет от Илона Маска может работать некорректно.

Система глобального спутникового интернета, которую разрабатывает SpaceX Илона Маска может функционировать с перебоями в связи с поведением птиц. Так считает эксперт по кибербезопасности из Университета Суррея Алан Вудворд. Об этом пишет BBC.

Голуби могут являться той причиной, по которой связь со спутником могла быть нарушена, полагает специалист. Птицы зачастую садятся на спутниковые тарелки, нарушая целостность передаваемых аппаратами сигналов. Спутники, со слов ученого, располагаются на высоте порядка 550 км над планетой. При этом голуби могут быть не единственной причиной технических неполадок у системы Starlink.

Сейчас спутниковый интернет от корпорации SpaceX работает в режиме бета-тестирования. Базовый комплект Starlink включает маршрутизатор, терминал и спутниковую тарелку. Его стоимость достигает порядка 500 долларов.

Известно, что компания Илона Маска планирует реализовать доступ к Starlink на территории Грузии. Для жителей этого государства интернет будет стоить 99 долларов в месяц.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Голуби дестабилизировали интернет Маска SpaceX
маск spacex интернет Starlink
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru