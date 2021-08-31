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Американское посольство сократило штат по требованию Белоруссии

  /   Обновлено: 31 августа 2021 14:47
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Политика
Американское посольство сократило штат по требованию Белоруссии
ТАСС  /  Федосенко Наталия

Минск, 31 августа. Соединенные Штаты сократили число сотрудников американского посольства в Белоруссии по требованию властей республики.

Соответствующую информацию распространила дипмиссия на странице в Facebook. Уточняется, что еще больше дипломатов США были вынуждены покинуть Минск на фоне решения республики ограничить взаимодействие и диалог.

«Мы прощаемся с ними, а они прощаются с вами — с белорусским народом, в поддержку демократических устремлений которого они трудились», — добавили в посольстве.

Стало известно, что власти России и Белоруссии согласуют последнюю (газовую) дорожную карту по интеграции 7 сентября, а 9 сентября она будет подписана президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом рассказал посол республики в Москве Владимир Семашко.

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