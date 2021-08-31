Соцсеть «ВКонтакте» запустит собственную почту

Москва, 31 августа. Социальная сеть «ВКонтакте» намерена организовать собственный почтовый сервис.

Новинка будет носить название «VK Почта». Сервис компания планирует распространить на пользователей социальной сети, уточняет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-центра организации.

«В экосистеме VK появится VK Почта — сервис для обмена письмами. Новый продукт рассчитан на аудиторию социальной сети "ВКонтакте"», — заявили в компании.

Запустить нововведение разработчики хотят к началу нового учебного года. Отмечается, что пользователи получат возможность оформить почтовый ящик с коротким доменом @vk.com. Авторизоваться в новом сервисе желающие смогут с помощью учетной записи VK Connect.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» намерена внедрить аналог Zoom. Сервис должен работать без временных ограничений.