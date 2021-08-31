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Вассерман усомнился в наказании армии США за убийство детей в Кабуле
Политика
Вассерман усомнился в наказании армии США за убийство детей в Кабуле
Федеральное агентство новостей  / 

Негативная оценка европейскими СМИ военных действий США в аэропорту Кабула, в результате которых погибли мирные жители, в том числе дети, — это выражение личных обид: на пострадавших Брюсселю и Вашингтону плевать. Об этом ФАН заявили публицист Анатолий Вассерман и политолог Алексей Мартынов, комментируя новость о том, что жертв от «антитеррористических мер» армии США в кабульском аэропорту оказалось больше, чем от теракта.

Журналист Анатолий Вассерман считает, что никаких серьезных расследований по факту гибели мирных жителей от рук военных НАТО в Афганистане не будет, имеет место обычная борьба за лидерство.

«Великобритания не смирилась с тем, что Соединенные Государства Америки потеснили ее на мировой арене. Поскольку в культуре англосаксов прочно занимает место традиция «падающего подтолкни», британцы просто воспользовались ситуацией, чтобы принизить американцев. Им хочется вновь быть самыми значимыми», — пояснил интеллектуал.

Лондон не волнует, сколько погибло в Кабуле детей и кто в настоящее время является президентом США, англичане просто хотят подорвать имидж Вашингтона и потеснить американцев с позиции «государства-гегемона», резюмировал Анатолий Вассерман.

Вассерман усомнился в наказании военных США за убийство детей в Кабуле
Федеральное агентство новостей  / 

В свою очередь, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что фотографии убитых ракетой США афганских детей на обложках британских газет — вымещение обид, которое не получит никакого развития.

«Какие-либо репарации или хотя бы выплаты пострадавшим и родственникам погибших в кабульском аэропорту по вине военных США маловероятны, хотя доллары для Вашингтона не проблема: они их печатают как фантики. Никакого серьезного осуждения со стороны коллективного Запада в адрес американского контингента, устроившего стрельбу по мирным жителям в Афганистане, не будет. Негативная оценка союзников по НАТО со стороны Великобритании и некоторых стран Европы — уже очень много. Это просто плевок, выражение недовольства», — обратил внимание политолог.

Мартынов подчеркнул, что на убитых афганских детей плевать всем странам НАТО, включая Великобританию. Он уточнил, что в Афганистане находилась целая военная коалиция, но США бросили своих союзников. По большому счету, обиды стран Европы на Вашингтон сводятся именно к этому — другим государствам пришлось проводить эвакуацию самостоятельно, они обиделись на Джо Байдена и Соединенные Штаты в целом, констатировал эксперт.

Ранее ФАН рассказал, почему нельзя верить президенту Франции Эммануэлю Макрону, критикующему внешнюю политику США.

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