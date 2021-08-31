Сосновский: Бегство Киры Ярмыш из РФ сильно расстроит Навального

Бегство из России активистки Киры Ярмыш было вполне ожидаемым. Ее решение станет большим потрясением прежде всего для осужденного оппозиционера Алексея Навального, которого члены его команды фактически бросили отбывать срок в исправительной колонии. Об этом в комментарии корреспонденту ФАН заявил политолог Александр Сосновский.

Накануне, 30 августа, ряд Telegram-каналов сообщил, что пресс-секретарь основателя «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ) покинула территорию Российской Федерации. Ранее, 16 августа, Преображенский суд Москвы признал ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной с властями акции 23 января 2021 года. Судебная инстанция назначила фигурантке «санитарного дела» 1,5 года ограничения свободы.

Задолго до Ярмыш страну покинули практически все ее коллеги по ФБК. Многие из них благополучно обустроились в Литве, откуда последние месяцы вели свои стримы на YouTube-канале «Навальный LIVE». Бывший руководитель сети штабов Навального3 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ) Леонид Волков уже получил вид на жительство и запустил свой бизнес в прибалтийском государстве. Одной из последних сбежала за рубеж экс-юрист ликвидированного по решению суда «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. Сообщалось, что она улетела авиарейсом из Москвы в Стамбул, несмотря на назначенное ей судом наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года. Где на данный момент находится скандальная активистка — неизвестно.

По словам главного редактора интернет-издания World Economy Александра Сосновского, ничего удивительного в продолжающемся оттоке членов команды Навального за границу нет. Он отметил, что беглые либералы осели преимущественно в Вильнюсе, а часть из них отправились в Грузию и Польшу, откуда продолжают нападки на Россию.

«Этого следовало ожидать. У меня вызывает удивление то, что это не произошло намного раньше. Конечно, они (члены команды Навального. — Прим. ФАН) давно распределили, кто куда сбежит и кто в каком хабе будет присутствовать. Есть по крайней мере три места, где они сейчас обустраиваются и откуда они будут пытаться продолжать свою деятельность. Это Вильнюс, Варшава и Тбилиси», — рассказал собеседник.

Политолог также выразил уверенность, что поспешный отъезд Киры Ярмыш сильно огорчит осужденного оппозиционера, который, очевидно, не рассчитывал, что ближайшее окружение вот так его бросит. По мнению Сосновского, сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует, что никакой команды у Навального на самом деле нет и не было никогда.

vk.com / Кира Ярмыш

«Бегство Киры Ярмыш, наверное, будет большим потрясением в первую очередь для самого Навального. Для него ситуация сейчас складывается парадоксально. Под давлением, в том числе и своих сотрудников ныне сбежавших, он вернулся в Россию. Конечно же, он думал, что его будут вытаскивать американцы, британцы, немцы, поляки и другие. Но, как оказалось, он никому не нужен. Игра его была давным-давно проиграна, но, наверное, он все же рассчитывал на солидарность со стороны своей команды. Однако никакой солидарности не было и не будет. Их бегство является подтверждением гнилостной основы, на которой держалась вся эта так называемая расследовательская группа», — заключил эксперт.

Главный редактор World Economy не исключил, что после сентябрьских выборов в РФ западные кураторы сбежавших соратников Навального могут серьезно урезать им финансирование. Он констатировал, что без стабильной спонсорской поддержки их нахождение в других странах будет не таким уж беззаботным.

«Нужно понимать, что окружение Навального будет находиться на Западе ровно до тех пор, пока на них будет выделяться финансирование. Я не уверен, что оно будет бесконечным. Скорее всего, спустя некоторое время после периода выборов в России все это сойдет на нет», — резюмировал Александр Сосновский.

Ранее политолог Сергей Карнаухов в интервью для ФАН отметил, что массовая эмиграция членов команды Навального за рубеж подтверждает их работу на западные структуры против интересов России.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.