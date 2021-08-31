Генерал ВСУ Романенко объяснил, как Россия за сутки отрежет Украину от Черного моря

Киев, 31 августа. Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко призвал Киев готовиться к «наступлению» российской армии.

По его словам, России понадобятся лишь сутки, чтобы окончательно отрезать Украину от Черного моря. Для этого ей будет достаточно захватить остров Змеиный, который входит в состав Килийского района Одесской области. Если это произойдет, украинские порты будут попросту заблокированы, посетовал генерал.

«Они нам перекроют судоходство. По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия», — объяснил Романенко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день остров играет стратегическую роль для Украины. В этой связи военные уже прорабатывают план его обороны. Романенко даже нашел объяснение тому, что Россия до сих пор не проявила себя на этом направлении. Генерал уверен, что Москву останавливает реакция международного сообщества.

После государственного переворота на Украине регулярно звучат подобные бездоказательные обвинения в адрес России. При этом еще ни разу прогнозы киевских аналитиков и политических деятелей не сбылись. В Москве же неоднократно давали понять, что не стремятся к военным действиям против Украины. В частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее назвал украинцев братским народом. Глава военного ведомства выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой, пишет RT.