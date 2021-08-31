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Назван состав мужской сборной России по волейболу на ЧЕ-2021
Спорт
Назван состав мужской сборной России по волейболу на ЧЕ-2021
instagram.com  /  @rusvolleyteam/ fivb

Москва, 31 августа. Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу определился с составом на чемпионат Европы 2021 года.

Первенство Европы стартует в среду, 1 сентября, и пройдет в четырех странах: Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии, передает RT. Состав национальной команды России опубликован на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Связующие: Игорь Кобзарь, Павел Панков.

Диагональные: Федор Воронков, Кирилл Клец.

Блокирующие: Артем Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев.

Доигровщики: Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Павел Тетюхин.

Либеро: Евгений Баранов, Валентин Голубев.

Команда финского специалиста Туомаса Саммелвуо проведет пять игр на групповой стадии. Соперниками россиян станут национальные команды Финляндии, Испании, Турции, Северной Македонии и Нидерландов. Лучший квартет группы выйдет в плей-офф континентального первенства. В общей сложности в турнире принимают участие 24 команды.

Ранее стало известно, что женская сборная России по волейболу победила белорусских соперниц в матче 1/8 финала чемпионата Европы и вышла в четвертьфинал.

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