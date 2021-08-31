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Автомобили Lada и Hyundai стали самыми популярными при покупке в кредит
Экономика
Автомобили Lada и Hyundai стали самыми популярными при покупке в кредит
pixabay.com  /  qimono

Москва, 31 августа. Россияне в первом полугодии чаще всего брали в кредит автомобили Lada и Hyundai, выяснили специалисты РГС Банка

По прогнозу экспертов, рынок автокредитования продолжит расти, причем не только первичный, но и вторичный. На этом фоне банки стали предлагать клиентам более интересные кредитные программы.

Как отметили в Центробанке РФ, в первой половине 2021 года розничный кредитный портфель вырос на 13,5%, что значительно выше прошлогодних показателей. Так, с начала года РГС выдало свыше 40 млрд рублей в виде займов на приобретение новых машин.

Автоэксперт Игорь Серов ранее напомнил, что цены на машины в разных регионах РФ могут значительно отличаться. Он также рассказал, жителям каких субъектов сложнее приобрести автомобиль на выгодных условиях.

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кредиты финансы автокредитование
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