День знаний 1 сентября 2021: история и традиции праздника, новшества из-за COVID-19

Новая реальность, вызванная пандемией COVID-19, в которой мы живем вот уже более полутора лет, не отменяет День знаний 1 сентября, который остается важнейшим российским праздником. Да, пандемия накладывает на школьную жизнь свой отпечаток, но школьники начинают учиться в очном режиме, торжественные линейки состоятся, цветы учителям подарят, короче, празднику знаний — быть!

1 сентября 2021 года

В 2021 году День знаний приходится на среду, и это очень хорошо, особенно для младших классов, считают учителя и родители. Во-первых, в учебу можно будет войти плавно, ведь первая школьная неделя будет короткой — три дня у тех, кто на пятидневке; четыре — для тех, кто учится в том числе по субботам. Во-вторых, если кто-то из учеников по семейным обстоятельствам задержался на отдыхе, — не беда. Первые сентябрьские дни все-таки полупраздничные, так что ребенок, приступивший к занятиям в понедельник, 6 сентября, легко нагонит пропущенное.

Но важно понимать, что школы пойдут на это послабление, если отсутствие не связано с болезнью ребенка, в противном случае потребуется справка из медучреждения: настороженность в связи с коронавирусом никто не отменял.

Не будем забывать: 1 сентября — это не только первый учебный день, но и праздник, традиции которого в России очень давние и глубокие.

День знаний: история и традиции праздника

На Руси в древние времена детей, как правило, учили дома. Взрослые обучали детей грамоте, передавали опыт и навыки в ремеслах. Некое подобие первых школ существовало только при монастырях — древнерусских очагах грамотности.

Образование по западному образцу появилось в России только при Петре I и затем продолжало развиваться в Российской империи, достигнув значительных высот. При этом образование было рассчитано на все слои населения. Оно могло быть и достаточно элитарным, например, в гимназиях, где учиться было сложно и недешево. Были учебные заведения и для менее обеспеченных слоев населения: реальные и ремесленные училища, народные школы для детей крестьян, учебные заведения под патронатом церкви, другие формы обучения, образования и воспитания.

После Октябрьской революции 1917 года в советской стране был взят курс на всеобщую грамотность, этого удалось достичь в кратчайшие сроки. Все советские дети с семи-восьми лет должны были посещать школу, восьмилетнее обучение постепенно стало обязательным. Тогда-то и появился прообраз нынешнего Дня знаний — с середины 1930-х годов учебный год в СССР стал для всех начинаться 1 сентября. Первая встреча со школой после каникул постепенно обрастала традициями. А в 1984 году День знаний стал официальным праздником — это была инициатива заслуженного учителя Федора Брюховецкого.

Невские Новости /

Традиции, заложенные в советские времена, живы и поныне. 1 сентября — это торжественная линейка; букеты учителям; напутствия ученикам; первый школьный звонок при помощи колокольчика, в который звонит первоклассница, сидящая на плече у самого высокого выпускника.

Правда, в последние годы в школах на 1 сентября стало меньше букетов — все чаще целые классы присоединяются к акции «Дети вместо цветов». Деньги, отложенные в семье на цветы учителям, тратят на благотворительность. Это дает хороший повод поговорить со школьниками об инклюзии, о паллиативной помощи, о детях с особыми потребностями и так далее. Хотя многие не хотят отказываться от советской традиции приходить 1 сентября в школу с букетом, новые тенденции становятся все более заметными.

Ограничения из-за COVID-19

Ограничения для школ из-за угрозы заражения COVID-19 в этом году сохранятся. Так, линейки в основном пройдут на свежем воздухе, в некоторых регионах от родителей для присутствия на этом мероприятии потребуется справка о вакцинации или о перенесенном заболевании. В школах будут приняты меры по сохранению ограничений на контакты классов между собой. Тем не менее пока планируется вести обучение в очном формате, решение о ношении в школе масок учителями регионы принимают индивидуально. Дополнительные внеклассные мероприятия и культпоходы 1 сентября и в дальнейшем будут также проходить с соблюдением противоэпидемических мер.

Отметим также, в этом году на каждого ребенка школьного возраста от 6 до 18 лет (в особых случаях до 23 лет) в августе было перечислено по 10 тысяч рублей. Единовременная выплата предназначалась на подготовку к школе. О других выплатах летом-осенью 2021 года читайте в материалах ФАН.

О том, как планируется организовать учебный процесс в Петербурге, также читайте в материалах ФАН, посвященных началу нового учебного года.