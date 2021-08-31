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Житель Костромы спас упавшего в люк королевского пуделя
Общество
Житель Костромы спас упавшего в люк королевского пуделя
Global Look Press  /  Caroline Brinkmann/imageBROKER.com

Кострома, 31 августа. Королевский белый пудель случайно упал в сточный люк в Костроме. Местный житель оперативно вытащил из ямы большую собаку. Животное не пострадало.

Этой историей поделился подписчик одной из групп в интернете. Мужчина рассказал, что его супруга вышла погулять с собакой недалеко от дома на Нижней Дебре. На длинном поводке женщины шел большой королевский пудель.

Животное не заметило под ногами открытый люк и провалилось в него. Во время падения ошейник выскользнул с шеи собаки, поэтому предотвратить инцидент у хозяйки не получилось.

На помощь к костромичке прибежал местный житель. Он залез в люк, чтобы достать собаку. Питомец и его спаситель не пострадали.

Новосибирские инспекторы ДПС помогли медикам довезти умирающего коллегу в больницу. На рабочем месте у мужчины остановилось сердце. Благодаря мужеству товарищей пострадавшего его удалось спасти. Врачи провели правоохранителю сложную операцию.

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