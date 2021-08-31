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Грузовик сбил российских туристов на трассе в Египте
Происшествия
Грузовик сбил российских туристов на трассе в Египте
wikipedia.org  /  Faris knight / CC BY-SA 3.0

Каир, 31 августа. Граждане РФ стали участниками аварии на трассе Хургада — Каир. В результате происшествия одна женщина погибла, ее мужа доставили в больницу.

Автобус, перевозивший туристов, сделал остановку на обочине. В это время грузовик наехал на людей, сообщили в посольстве России. Другие детали аварии пока неизвестны.

Ранее спасатели в ходе поисковых мероприятий обнаружили тело 37-летнего мужчины, приехавшего в Дагестан из Петербурга. Труп туриста найден в четырех километрах от Карадахской теснины.

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