Грузовик сбил российских туристов на трассе в Египте

Каир, 31 августа. Граждане РФ стали участниками аварии на трассе Хургада — Каир. В результате происшествия одна женщина погибла, ее мужа доставили в больницу.

Автобус, перевозивший туристов, сделал остановку на обочине. В это время грузовик наехал на людей, сообщили в посольстве России. Другие детали аварии пока неизвестны.

Ранее спасатели в ходе поисковых мероприятий обнаружили тело 37-летнего мужчины, приехавшего в Дагестан из Петербурга. Труп туриста найден в четырех километрах от Карадахской теснины.