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Алар Карис одержал уверенную победу на президентских выборах в Эстонии

  /   Обновлено: 31 августа 2021 15:17
Политика
Алар Карис одержал уверенную победу на президентских выборах в Эстонии
Global Look Press  /  Sander Ilvest via www.imago-imag/www.imago-images.de

Таллин, 31 августа. Директор Эстонского национального музея Алар Карис избран новым президентом Эстонии.

Кандидатуру Кариса поддержали 72 члена парламента. Для победы ему было необходимо набрать 68 голосов.

Ранее политолог Сергей Марков раскрыл причины антироссийских заявлений действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд. По его словам, подобная риторика необходима для сохранения антидемократического государственного устройства Эстонии.

В противном случае руководство Европейского союза будет с осуждением относиться к притеснению русских в Эстонии. Кальюлайд является заложником ситуации.

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эстония президент карис
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