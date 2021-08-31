Алар Карис одержал уверенную победу на президентских выборах в Эстонии

Таллин, 31 августа. Директор Эстонского национального музея Алар Карис избран новым президентом Эстонии.

Кандидатуру Кариса поддержали 72 члена парламента. Для победы ему было необходимо набрать 68 голосов.

Ранее политолог Сергей Марков раскрыл причины антироссийских заявлений действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд. По его словам, подобная риторика необходима для сохранения антидемократического государственного устройства Эстонии.

В противном случае руководство Европейского союза будет с осуждением относиться к притеснению русских в Эстонии. Кальюлайд является заложником ситуации.