Подорожание малогабаритного жилья зафиксировано в России

Москва, 31 августа. Вторичные квартиры и студии площадью до 32 квадратных метров с августа 2020 года в среднем подорожали на 20,6%, до 2,33 млн рублей за лот. Цены были изучены в 70 городах России.

Тем самым небольшие квартиры опередили по динамике роста другие форматы жилья. Такие данные озвучил гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«Весь последний год недвижимость в России только дорожала. Вполне естественно, что покупатели обратили внимание на самый компактный и, как следствие, самый бюджетный формат жилья», — цитирует ТАСС эксперта.

Наибольшая годовая динамика роста цен на малогабаритное жилье отмечена в Сочи. Там стоимость таких объектов в среднем выросла на 78,3%, до 6,2 млн рублей. Это случилось на фоне вступившего в силу моратория на строительство многоквартирных домов, который объявлен в связи с разработкой нового генплана города, объяснил Луценко.

Около 30% ипотечных заемщиков в России оформили кредит, чтобы защитить сбережения от инфляции. Об этом сообщили в организации Online-Ipoteka.