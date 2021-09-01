Лишь коалиция России способна остановить расползание терроризма из Афганистана

Только формирование совместной интернациональной коалиции с участием спецслужб России, Турции, Ирана и стран Европы способно уничтожить исходящую с территории Афганистана террористическую угрозу и притормозить поток из сотен тысяч афганских беженцев на Запад.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший последствия кризиса, вызванного уходом из Афганистана войск западной коалиции.

twitter.com / МИД Мексики

Happy end в Афгане не ожидается

В ночь с 30 на 31 августа Пентагон официально подтвердил окончательный вывод американских войск из Афганистана. По мере того как все меньше воинских контингентов западной коалиции оставалось на территории Афганистана, все больше работы, связанной с афганской проблематикой, доставалось сотрудникам МИДов.

В частности, едва ли не главной темой, с которой пришлось столкнуться дипломатам, оказался вопрос афганских беженцев-мигрантов. Вашингтон, и особенно европейские столицы, на словах активно ратовавшие за право беженцев на эвакуацию из Афганистана, на деле изо всех сил старались отвертеться от необходимости принятия у себя афганских беженцев, перебрасывая друг другу квоты на размещение мигрантов как горячую картофелину.

В России на всю эту чехарду взирали достаточно спокойно, похоже, воспринимая ее как неизбежное зло. Ситуация с афганскими беженцами находилась у Москвы на постоянном контроле. Об этом свидетельствует заявление уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григория Лукьянцева от 30 августа. В нем он сообщил, что РФ находится в постоянном контакте с соседними с Афганистаном странами по теме беженцев, число которых «может достигать сотни тысяч».

Почему же проблема афганских беженцев вызвала столько беспокойства?

Тот факт, что талибы (террористическая организация, запрещенная в РФ) вошли в Кабул, а американцы и их коалиция из Кабула улетели, вовсе не означает happy end для драматических событий в Центральноазиатском регионе. Движению «Талибан»1 еще только предстоит стать вертикально интегрированной политической силой.

Сейчас талибы — это сообщество полевых командиров, объединенных общими интересами и идеологией, которые каждый из «варлордов» трактует по-своему. Дополнительным фактором дестабилизации ситуации являются джихадисты из «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые присутствуют в Афганистане в «товарных количествах».

По мнению главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи, в Афганистане сейчас находится не менее 2000 боевиков ИГ1. Они не прочь попробовать «отжать» у талибов контроль над рядом территорий, а также спровоцировать американцев на новый виток их конфронтации с талибами.

Global Look Press / Hindustan Times

Европейская модель жизни под угрозой

Репрессии талибов, террор ИГ, а также угроза жизни десяткам тысяч афганцев, сотрудничавших ранее с западной коалицией, — все это формирует условия для возникновения новой глобальной миграционной волны с Востока на Запад. Безусловно, эта волна будет иметь в первую очередь не гуманитарный, а социально-экономический масштаб, так как основная ее часть будет состоять из мигрантов, главным мотивом для которых будут выступать не угроза репрессий, а социальное благополучие и преференции сытой Европы.

Современный вариант «великого переселения народов», главными действующими лицами которого станут сотни тысяч (вспомните заявление Лукьянцева!) беженцев из Афганистана, — это для старушки-Европы, болезненно переживающей экономический спад и другие последствия пандемии, очень серьезный, если не фатальный вызов. Ведь сотни тысяч слабо адаптированных к европейской экономики мигрантов не только станут серьезным обременением для национальных бюджетов, но и принесут острую эпидемиологическую, социальную, и, если уж совсем откровенно, — криминально-террористическую опасность.

Если учесть нежелание (или неумение?) мигрантов встроиться в культурный контекст Европы, вероятный резкий всплеск уличной преступности, а также ненулевую вероятность террористических атак, то масштабный вызов в лице массовой миграции из Афганистана может просто похоронить европейский средний класс.

Последние 10 лет в Европе последовательно снижается доля малого и среднего бизнеса в национальных экономиках. В 2020 году эти виды бизнеса оказались нокаутированы пандемией. Ну, а новая масштабная волна миграции способна вообще загнать в могилу малое и среднее предпринимательство Старого Света. Подобные перспективы формируют условия для встречной радикализации настроений — исламской нетерпимости мигрантов и роста правых настроений в европейском обществе. Как итог, это может привести вообще к уничтожению фундаментальных основ европейской модели жизни и развития.

Global Look Press / Hindustan Times

Не меньшую опасность массовая миграция из Афганистана создает для стран-соседей этого государства. Ведь для хрупких экономик и режимов стран Центральной Азии принятие даже нескольких тысяч беженцев — это уже большая проблема. Значительные масштабы миграции подорвут всякую стабильность местных обществ. Иран и Пакистан в этом смысле обладают большей устойчивостью, но и эти страны не горят желанием брать на себя тяжелое бремя в виде толп афганцев, стремящихся попасть в «зону благополучия».

Соответственно, все эти страны будут выступать за скорейшее перемещение афганских беженцев со своей территории «куда-нибудь подальше». То есть — в Европу, которая, как мы уже знаем, видеть мигрантов у себя, мягко говоря, тоже не хочет. Но по объективным причинам отгородиться от массовой миграции из Афганистана у ЕС не получится, как это ранее получилось в отношении мигрантов из Сирии, Ирака и Ливии.

Значит современного варианта «великого переселения народов» в исполнении афганцев Европе избежать будет очень трудно (за что европейцы должны сказать спасибо Вашингтону, инициировавшему в 2001-м начало эпопеи западной коалиции в Афганистане). Поток этого «переселения» может воспользоваться двумя маршрутами: первым — через Турцию морем в Южную Европу, вторым — по суше через Россию и Белоруссию в Восточную Европу.

Самым коротким и быстрым выступает турецкий транзит…

Хочется отметить, что «продажа» мигрантов давно стала одним из самых выгодных бизнесов криминальной экономики. Одновременно с этим манипулирование угрозой «открыть ворота» перед толпой рвущихся в Европу мигрантов превратилось в весьма эффективное геополитическое оружие. Его не раз в отношении правительств европейских государств использовал Реджеп Тайип Эрдоган, контролирующий турецкий транзит мигрантов. Следует ожидать, что афганский кризис значительно увеличит возможности Анкары по шантажу ЕС проблемой беженцев из Афганистана.

Global Look Press / Hindustan Times

Тут потребуется «командная работа»

Отдельным острым вызовом для Европы и соседних с Афганистаном стран выступает возможность масштабной инфильтрации боевиков ИГ и других исламистских террористических группировок, вооруженных огромным арсеналом, поставленным ранее Кабулу западной коалицией. Эта опасность имеет системный характер. После бегства из Афганистана «носителей демократии» там без контроля остались тонны современного оружия, включающие артиллерийские установки и ПТРК.

Наличие столь богатого арсенала, к которому имеют доступ и джихадисты, может содействовать созданию в странах Центральной Азии — в первую очередь, в Таджикистане, Туркменистане и Киргизии — «филиалов» ИГ наподобие тех, что в 2013-2015 годах появились в Сирии и Ираке.

Опасно ли это? Более чем. Кстати, именно страны Центральной Азии дали ИГ самые многочисленные национальные фракции, насчитывающие в совокупности десятки тысяч человек. Так что у джихадистов, под видом афганских беженцев проникающих в страны Центральной Азии, неизбежно найдутся помощники среди местных жителей.

ФАН уже отмечал, что в таких условиях единственным гарантом стабильности в Таджикистане, Туркменистане и Киргизии становится Россия. Однако блокировать иные направления расползания террористической угрозы из Афганистана Москва не может — тут потребуется уже командная работа.

Если называть вещи своими именами, то афганский кризис делает крайне актуальным создание устойчивой коалиции с участием спецслужб России, Турции, Ирана и стран Европы, нацеленной на локализацию и уничтожение исходящей с территории Афганистана террористической угрозы, а также содействующей торможению потока афганских беженцев.

Только формирование такой интернациональной коалиции, совместное создание и финансирование сети лагерей афганских беженцев с системой фильтрации опасных элементов, запуск программы социально-экономической адаптации мигрантов и оказания помощи в их возвращении домой могут предотвратить гуманитарную катастрофу в Афганистане и по периметру его границ.

1 Организация запрещена на территории РФ.