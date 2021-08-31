Бородину заметили в объятиях ресторатора после развода с Омаровым

Москва, 31 августа. Телеведущая Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым попала в объектив камер с ресторатором Эриком Авагяном. Звезде приписывают роман с ним, но она не комментирует слухи.

Бородина отправилась на вечеринку по случаю дня рождения бизнесвумен Элеоноры Мовсисян. Там ее заметили с новым спутником. Ведущая скандального телепроекта «Дом-2» растворилась в объятиях ресторатора и танцевала с ним, пишет «Вечерняя Москва». Фанаты тут же заподозрили, что в отношениях Бородиной с Авагяном есть место романтике и любви.

Кадры нежного танца уже появились в Instagram Stories одного из гостей вечеринки. Бородина в обтягивающем красном платье прижималась к предпринимателю и смеялась. Автор ролика отметил, что знаменитости прекрасно смотрятся.

«Какие красивые», — подписал он.

Летом Ксения Бородина и Курбан Омаров официально развелись. Супруги прожили вместе шесть лет. У пары родилась дочь Теона. Порой их отношения казались идеальными, но однажды мужчина, по слухам, изменил Бородиной. Телезвезда с трудом смогла найти в себе силы простить предательство и дала шанс сохранить семью.

Тем не менее слухи о похождениях Омарова «налево» не прекращались. Поклонники полагают, что 38-летняя знаменитость устала от этого и решила окончательно разорвать отношения. О причине расставания звезда не рассказывает.