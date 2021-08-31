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Российская прыгунья Гончарова завоевала серебро на Паралимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 31 августа 2021 14:26
Спорт
Российская прыгунья Гончарова завоевала серебро на Паралимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Yin Gang/Xinhua

Токио, 31 августа. Российская легкоатлетка Маргарита Гончарова стала серебряным призером в соревнованиях по прыжкам в длину на летних Паралимпийских играх в Токио.

Прыгунья участвовала в соревнованиях в классе Т38. В своей лучшей попытке спортсменка показала расстояние 5,29 метра, однако этого стало недостаточно для золота. Первое место завоевала представительница сборной Венгрии Лука Эклер, установившая новый мировой рекорд. Она смогла прыгнуть лучшей попыткой на 5,63 метра.

Третье место и бронзовую медаль завоевала представительница Великобритании Оливия Брин. Еще одна россиянка Александра Неделько заняла четвертое место.

Ранее стало известно о достижении пловчихи Наталии Бутковой. Спортсменка завоевала золото в заплыве на 50 метров брассом.

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