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ЕСПЧ: Россия не причастна к гибели журналистки Эстемировой
Происшествия
ЕСПЧ: Россия не причастна к гибели журналистки Эстемировой
wikipedia.org  /  Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0 pl

Страсбург, 31 августа. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия не причастна к гибели журналистки Натальи Эстемировой.

Установлено, что государство не допускало нарушений статьи второй Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) в отношении Эстемировой, говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.

В показаниях некоторых экспертов есть противоречия, что вызывает сомнения в эффективности расследования, отметили в ЕСПЧ. Так как дело еще не закрыто, суд призвал власти установить все обстоятельства, при которых произошли похищение и убийство журналистки, а также найти исполнителей преступления и наказать лиц, ответственных за его организацию.

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