Аналитики предрекли, как именно ураган Ида ударит по спросу на черное золото

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о ситуации на рынке нефти и золота, а также прояснили динамику движения российского рубля. Подробности отчета по итогам торговой сессии за 31 августа — в материале ФАН.

Нефть

Федеральное агентство новостей /

Вчерашняя торговая сессия завершилась для нефти повышением до отметки в 73,60 доллара за баррель, однако в ходе утренних торгов показатели снова снизились до 72 долларов.

В фокусе внимания участников рынка, да и всего мира, остается ситуация в штате Луизиана, где разрушительный ураган Ида нанес значительный ущерб работе находящихся там производств. По словам экспертов, под удар попали более 1,2 миллиона домов и предприятий, и, несмотря на попытки властей восстановить инфраструктуру, все еще отмечаются серьезные перебои с электричеством.

«Аналитики говорят, что постепенно работа по добыче и переработке нефти будет восстанавливаться, но, скорее всего, именно нефтепереработка может восстанавливаться чуть дольше. На этом фоне может сложиться такая ситуация: уровень добычи начнет налаживаться, а работа нефтеперерабатывающих заводов еще нет, в результате чего спрос на черное золото в США будет низким», — рассказывают экономисты.

Такая динамика будет неблагоприятна и для цен на бензин, которые уже довольно быстро ползут вверх. Ситуация может усугубиться, ведь на данный момент 12% от всех нефтеперерабатывающих мощностей остановлены.

«Помимо этого, сегодня мы получили данные из Китая по индексу деловой активности. В производственном секторе индекс PMI вышел хуже ожиданий и составил 50,1 при прогнозе 50,2, а в непроизводственном, соответственно, 47,5 при прогнозе 50. В целом участники рынка таких негативных цифр и ожидали, поскольку Китай вводил ограничения, связанные со вспышкой коронавирусной инфекции. Но это тоже [может быть] негативным сигналом для нефти, поскольку говорит о возможном замедлении спроса со стороны Китая — одного из крупнейших потребителей нефти в мире», — отмечают аналитики.

Сейчас главным событием для участников нефтяного рынка остается встреча мониторингового комитета ОПЕК+, которая пройдет уже завтра. Ожидается, что планы по наращиванию добычи сохранятся прежними, однако вполне возможно, что в них будут внесены какие-то коррективы.

В преддверии этого нефть сохраняет уверенные позиции, актуальным для нее остается диапазон от 70 до 74 долларов за баррель.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

После небольшой пятничной коррекции золото стало восстанавливаться в ходе утренней сессии и пока торгуется чуть выше отметки 1815 долларов за тройскую унцию.

«Основной фактор поддержки золота сейчас — это, конечно же, итоги пятничного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и его риторика относительно кредитно-денежной политики. На этом фоне вчера фондовые рынки США обновили свои исторические максимумы, и, соответственно, пока доллар снижается. По индексу DXY мы видели снижение до уровня 92,5», — утверждают аналитики.

Дополнением к этому стало и снижение доходностей, которые опустились до отметки в 1,27%. Все эти факторы сейчас оказывают поддержку золоту, которое постепенно восстанавливает свои позиции и растет в цене. Пока же актуальным диапазоном для актива остается охват от 1790 до 1840 долларов за баррель.

Курс рубля

Федеральное агентство новостей /

Значительных изменений российская валюта не претерпевает и пока что в большей степени подвержена общемировым тенденциям. Уверенные позиции нефти и снижение доллара служат нашему рублю очевидной поддержкой.

«Вчера рубль провел день в довольно узком диапазоне в районе отметки 73,50 рубля за доллар. Сегодня доллар постепенно снижается, а рубль укрепляется до отметки 73,25 рубля. Актуальным продолжает оставаться диапазон от 73 до 75 рублей за доллар», — говорят аналитики.

Пока что важных политических или экономических событий для российской валюты не произошло, и ее динамика полностью определяется движением доллара на мировом рынке.

«В целом можно сказать, что Центральный банк пока контролирует ситуацию на валютном рынке в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму. Поэтому пока диапазон будет достаточно невысоким, и мы продолжим в нем находиться. Значимых изменений пока не произошло, все спокойно», — заключают экономисты.

Ранее ФАН сообщал, что глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов анонсировал выделение средств из Фонда национального благосостояния на поддержку экономики. Ожидается, что в течение четырех лет на эти цели будет затрачено более 1,5 триллиона рублей.