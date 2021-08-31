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Аналитики предрекли, как именно ураган Ида ударит по спросу на черное золото
Экономика
Аналитики предрекли, как именно ураган Ида ударит по спросу на черное золото
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о ситуации на рынке нефти и золота, а также прояснили динамику движения российского рубля. Подробности отчета по итогам торговой сессии за 31 августа — в материале ФАН.

Нефть

Аналитики предрекли, как именно ураган Ида ударит по спросу на черное золото
Федеральное агентство новостей  / 

Вчерашняя торговая сессия завершилась для нефти повышением до отметки в 73,60 доллара за баррель, однако в ходе утренних торгов показатели снова снизились до 72 долларов.

В фокусе внимания участников рынка, да и всего мира, остается ситуация в штате Луизиана, где разрушительный ураган Ида нанес значительный ущерб работе находящихся там производств. По словам экспертов, под удар попали более 1,2 миллиона домов и предприятий, и, несмотря на попытки властей восстановить инфраструктуру, все еще отмечаются серьезные перебои с электричеством.

«Аналитики говорят, что постепенно работа по добыче и переработке нефти будет восстанавливаться, но, скорее всего, именно нефтепереработка может восстанавливаться чуть дольше. На этом фоне может сложиться такая ситуация: уровень добычи начнет налаживаться, а работа нефтеперерабатывающих заводов еще нет, в результате чего спрос на черное золото в США будет низким», — рассказывают экономисты.

Такая динамика будет неблагоприятна и для цен на бензин, которые уже довольно быстро ползут вверх. Ситуация может усугубиться, ведь на данный момент 12% от всех нефтеперерабатывающих мощностей остановлены.

«Помимо этого, сегодня мы получили данные из Китая по индексу деловой активности. В производственном секторе индекс PMI вышел хуже ожиданий и составил 50,1 при прогнозе 50,2, а в непроизводственном, соответственно, 47,5 при прогнозе 50. В целом участники рынка таких негативных цифр и ожидали, поскольку Китай вводил ограничения, связанные со вспышкой коронавирусной инфекции. Но это тоже [может быть] негативным сигналом для нефти, поскольку говорит о возможном замедлении спроса со стороны Китая — одного из крупнейших потребителей нефти в мире», — отмечают аналитики.

Сейчас главным событием для участников нефтяного рынка остается встреча мониторингового комитета ОПЕК+, которая пройдет уже завтра. Ожидается, что планы по наращиванию добычи сохранятся прежними, однако вполне возможно, что в них будут внесены какие-то коррективы.

В преддверии этого нефть сохраняет уверенные позиции, актуальным для нее остается диапазон от 70 до 74 долларов за баррель.

Золото

Аналитики предрекли, как именно ураган Ида ударит по спросу на черное золото
ФБА «Экономика сегодня»  / 

После небольшой пятничной коррекции золото стало восстанавливаться в ходе утренней сессии и пока торгуется чуть выше отметки 1815 долларов за тройскую унцию.

«Основной фактор поддержки золота сейчас — это, конечно же, итоги пятничного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и его риторика относительно кредитно-денежной политики. На этом фоне вчера фондовые рынки США обновили свои исторические максимумы, и, соответственно, пока доллар снижается. По индексу DXY мы видели снижение до уровня 92,5», — утверждают аналитики.

Дополнением к этому стало и снижение доходностей, которые опустились до отметки в 1,27%. Все эти факторы сейчас оказывают поддержку золоту, которое постепенно восстанавливает свои позиции и растет в цене. Пока же актуальным диапазоном для актива остается охват от 1790 до 1840 долларов за баррель.

Курс рубля

Аналитики предрекли, как именно ураган Ида ударит по спросу на черное золото
Федеральное агентство новостей  / 

Значительных изменений российская валюта не претерпевает и пока что в большей степени подвержена общемировым тенденциям. Уверенные позиции нефти и снижение доллара служат нашему рублю очевидной поддержкой.

«Вчера рубль провел день в довольно узком диапазоне в районе отметки 73,50 рубля за доллар. Сегодня доллар постепенно снижается, а рубль укрепляется до отметки 73,25 рубля. Актуальным продолжает оставаться диапазон от 73 до 75 рублей за доллар», — говорят аналитики.

Пока что важных политических или экономических событий для российской валюты не произошло, и ее динамика полностью определяется движением доллара на мировом рынке.

«В целом можно сказать, что Центральный банк пока контролирует ситуацию на валютном рынке в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму. Поэтому пока диапазон будет достаточно невысоким, и мы продолжим в нем находиться. Значимых изменений пока не произошло, все спокойно», — заключают экономисты.

Ранее ФАН сообщал, что глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов анонсировал выделение средств из Фонда национального благосостояния на поддержку экономики. Ожидается, что в течение четырех лет на эти цели будет затрачено более 1,5 триллиона рублей.

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