Кровавый уик-энд: за выходные в США погибли 17 человек, более 60 получили ранения

Уже по традиции каждые выходные в США знаменуют собой десятки перестрелок с множеством убитых и пострадавших. И этот уик-энд не стал исключением. Самый большой кровавый урожай вновь собрал Чикаго. Отметились также Пенсильвания и Вашингтон, а в Южной Каролине убили игрока в американский футбол.

Подробнее о громких шутингах этого уик-энда и какой из штатов заслуживает статус самого стреляющего — в дайджесте Федерального агентства новостей.

Чикаго

Третий по населению город в США традиционно открывает криминальную статистику. За эти выходные в Чикаго произошло 38 перестрелок, в которых было убито пять человек и еще 48 получили ранения. Возраст жертв варьируется от 14 до 54 лет.

Chicago weekend shootings: 5 killed, 48 total wounded, including suspected unintended targetshttps://t.co/yUc3FZEiu2 — Fox News (@FoxNews) August 30, 2021

По данным полиции Чикаго, в пятницу в Восточном Гарфилд-парке в результате вооруженного нападения был убит выстрелом в шею 15-летний подросток, также ранения груди и рук получил его 19-летний приятель. Второго в критическом состоянии доставили в больницу.

Еще одного несовершеннолетнего ранили в шею, когда он сидел на крыльце дома в районе Уэст-Гарфилд-Парк. Его также в тяжелом состоянии привезли к медикам.

Supt. David Brown @ChiefDavidBrown and other command staff members provide an update on weekend crime stats and highlight recent notable arrests and community engagements. #ChicagoPolice pic.twitter.com/vuLj4WhkR3 — Tom Ahern (@TomAhernCPD) August 30, 2021

Двое 16-летних получили ранения из огнестрельного оружия, когда прогуливались в районе Чатем. Они находятся в стабильном состоянии, повреждения не представляют угрозы для жизни.

Около 12:30 в субботу жительница Чикаго попала под перекрестный обстрел из двух машин, когда ехала в районе Южного проспекта Кендзи. Она была ранена в лицо и доставлена в больницу — ее жизни ничего не угрожает.

Global Look Press / Lev Radin / Keystone Press Agency

О следующем нападении стало известно благодаря видео от очевидцев. На нем полицейский по непонятным причинам жестоко удерживает чернокожую женщину, которая выгуливала своего пса в Линкольн-Парке.

#ProtectBlackWomen My daughter was attacked while walking her dog in Lincoln Park West Friday night by a Chicago Cop. Who is he pic.twitter.com/DSNJ8vvClM — Patricia Roberts (@luv4u) August 29, 2021

Позже стало известно, что женщину на видео зовут Никита Браун и, по словам полицейского, она пришла в парк выгуливать свою собаку, когда он был уже закрыт. Дело передано в Гражданское управление по подотчетности полиции Чикаго (COPA) для дальнейшего расследования.

В понедельник утром на Дальнем Южном берегу в своем доме был застрелен мужчина. По данным полиции, к нему ворвался преступник и несколько раз выстрелил. Пострадавшего доставили в клинику при Чикагском университете, где признали мертвым.

Еще четыре человека получили ранения в субботу в парке Дуглас в Вест-Сайде. По словам полицейских, трое мужчин и женщина были вместе, когда по ним открыли огонь. Всех отвезли в больницу.

Пенсильвания

В результате перестрелок в выходные в Филадельфии четверо человек были убиты и еще четверо ранены.

Four killed, four injured in weekend shootings #NewsBreak https://t.co/HqUAq00a5X — kevin Colbert (@40ozhomie) August 30, 2021

Так, в субботу детскую больницу был доставлен 4-летний мальчик, раненный в правую ногу. Его жизни ничего не угрожает. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

В воскресенье недалеко от Аспен-стрит в районе Мантуя Западной Филадельфии был убит 34-летний мужчина. Неизвестный выстрелил в него более восьми раз, после чего скрылся. Его разыскивают.

Еще один американец был убит выстрелом в голову вечером в субботу недалеко от Салем-стрит. Прибывшие полицейские констатировали смерть мужчины.

Global Look Press / Steve Sanchez / Keystone Press Agency

В этот же день вечером была убита 26-летняя женщина огнестрельным ранением в грудь в квартале 5900 на улице в Кенсингтон. Полицейские арестовали подозреваемого и изъяли оружие.

Еще один мужчина был дважды ранен в живот во время попытки ограбления в квартале 1700 на Блавис-стрит в Найстауне.

Также в субботу на 13-й улице в Ист-Оук-лейн спор закончился перестрелкой. По данным полиции, 35-летний мужчина был ранен в левую ногу его знакомым. Агрессивного приятеля арестовали.

Вашингтон

В Сиэтле в результате перестрелок два человека погибли и двое были ранены.

Police investigate 2 deaths in Lake City, and weekend shootings across Seattlehttps://t.co/9xRcyt5dfL — Mike Lindblom (@MikeLindblom) August 29, 2021

Двух мужчин застрелили в районе Лейк-Сити в субботу, тела обнаружили полицейские в одной из квартир. Подробности гибели устанавливаются.

Также в субботу в районе Чайна-таун 28-летнего мужчину обстреляли на парковке. Он был доставлен в медицинский центр Харборовью в критическом состоянии.

32-летний американец был ранен в плечо пулей в районе Пайн-стрит. По данным полиции, он был также доставлен в клинику.

Рот-Айленд

В городе Провиденс жертвами перестрелок в выходные стали двое мужчин.

Police identify victims of weekend shootings in Providence #WPRO https://t.co/lL80wPhlW7 — NewsTalk 99.7 & AM 630 WPRO (@wpro) August 30, 2021

По данным полиции, около двух часов ночи неизвестный застрелил 24-летнего Даниэля Заириса, когда тот выходил из ночного клуба. Друзья отвезли мужчину в больницу, где его признали мертвым.

Второй жертвой стал 23-летний Андрей Бониллу. По словам полицейских, мужчина сидел в машине со своей подругой, когда появился ее бывший молодой человек и открыл огонь. Стрелок разыскивается.

Global Look Press / © Geoff Robins

Калифорния

За выходные в Окленде полицейские отчитались об одном убитом и четырех раненых.

San Francisco:: Violent Oakland Weekend — One Dead, Four Wounded In Gunfire On Oakland Streets https://t.co/aV5NtVGUBr — SHH Social Media Services (@SHH_SMS) August 30, 2021

В субботу вечером неизвестный стрелок открыл огонь по парикмахерской на Окленд-Колледж-авеню. В результате пострадали клиент и сотрудник — их отправили в больницу. Известно, что стрелявшему было около 20 лет и он также пользовался услугами парикмахерской, его разыскивают.

Две жительницы Новато и Модесто прибыли в больницу с огнестрельными ранениями. Неизвестный открыл по ним огонь. В настоящее время он разыскивается.

Полиция Окленда также сообщила, что на прошлой неделе в результате насилия погибло три человека. Всего с начала года в городе было 48 случаев стрельбы, 29 ограблений и 1 угон автомобиля.

Огайо

В Колумбусе был убит 16-летний подросток, он стал 47-й жертвой перестрелок с начала года.

Weekend shooting leaves Columbus 16-year-old dead, 47th homicide victim this year https://t.co/VfS9P6DMZf via @WSAV — WSAV News 3 (@WSAV) August 30, 2021

В офисе полиции округа Москоги сообщили, что в субботу был убит несовершеннолетний Роджер Феггинс в результате стрельбы на Найт-драйв 1203. Его доставили в больницу, где констатировали смерть. В настоящее время проводится расследование.

Техас

Еще один 17-летний подросток погиб из-за стрельбы в Далласе.

17-year-old dies after weekend shooting in Far East Dallas https://t.co/GjhKcAwc3x — Dallas Morning News (@dallasnews) August 31, 2021

Полицейские прибыли на вызов в квартиру на Фергюсон-роуд, где обнаружили двух раненых местных жителей. Один из них, 17-летний Кемуэль Смит, был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран. Второй находится в стабильном состоянии.

Полиция начала расследование и ищет подозреваемых по данному делу.

Prt Scr twitter.com / @JRBerryWLTX

Южная Каролина

В результате массовой стрельбы в Западном Эшли в Чарльстоне погиб местный игрок в американский футбол Лорвенс Флорестал.

Forestal was getting ready to start the next chapter of his life at CSU as a walk-on defensive end for the football team, a team he never got to play a game with because his life was abruptly cut short https://t.co/vbQhRESpTT — Live5News (@Live5News) August 31, 2021

По словам полицейских, их вызвали в воскресенье утром на Ришер-стрит 511 из-за беспорядков. По прибытии они услышали выстрелы и обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями, одним из них был Флорестал. Он погиб на месте, двух других достали в больницу в тяжелом состоянии.

Футболист стал свидетелем перестрелки, в результате чего также получил несколько пуль. Преступники разыскиваются.